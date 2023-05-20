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Родичі Лаврова прилетіли в Грузію на грандіозне весілля

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Родичі Лаврова прилетіли в Грузію на грандіозне весілля
Катерина Винокурова (Лаврова) перебуває у Грузії
фото з відкритих джерел

Сім'я глави МЗС РФ приїхала для участі у весіллі в Кахеті

Дочка міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова Катерина Винокурова (Лаврова) перебуває у Грузії. Про це повідомив телеканал Mtavari Arkhi, пише «Грузия online».

За даними журналістів, сім'я глави МЗС РФ приїхала для участі у грандіозному весіллі в Кахеті.

За інформацією телеканалу, одружується брат російського підприємця Олександра Винокурова, який доводиться Лаврову зятем. Весілля вирішили святкувати у комплексі Kvareli Lake Resort. З цієї причини два дні готель був закритий для місцевих постояльців і готувався до прийому росіян. Розписався дівер доньки глави МЗС у Тбілісі.

На відповідне питання у комплексі Kvareli Lake Resort журналістам заявили, що гостей із прізвищем Лавров у них немає. При цьому керівництво комплексу звинуватило журналістів у дезінформації.

«Заявляємо, що відвідування дочкою Лаврова Кварельського озера не відповідає дійсності, гостей на прізвище Лавров у нас не зафіксовано ні зараз, ні раніше. На жаль, через ЗМІ поширюється інформація, яка не відповідає дійсності», – йдеться у заяві Kvareli Lake Resort.

Як відомо, члени сім'ї головного дипломата Москви, як і він сам, включені до списків санкцій західних країн.

Нагадаємо, 19 травня в аеропорту в Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви, рейс виконала авіакомпанія «Азимут». На борту перебувала делегація осіб, які називають себе посередниками в питанні відновлення авіасполучення. У Тбілісі його готувалася зустріти акція протесту, організована однією з грузинських партій.

Перед прильотом літака до Тбілісі закрили зал очікування аеропорту імені Шота Руставелі, будівлю оточили поліцейські. Як пише «Новини Грузії», у будівлю аеропорту поліція не пропустила кілька людей з плакатом «Російський літак, йди н**».

Теги: Грузія росія Сергій Лавров

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