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    Президент Ірану вперше прокоментував масові протести в країні

    Лідер Ірану заявив, що громадяни мають право виходити на протести, однак не повинні наражати інших на небезпеку
    Президент Ірану Хасан Рухані зробив першу заяву у зв'язку з масовими антиурядовими протестами в країні. Лідер Ірану заявив, що громадяни мають повне право висловлювати свою думку через акції протесту, однак ці демонстрації не повинні наражати інших на небезпеку і загрожувати життю інших людей, інформує AP. Рухані також розкритикував заяви
    • Сьогодні, 07:46
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    Президент Ірану Хасан Рухані
    Президент Ірану Хасан Рухані

    Лідер Ірану заявив, що громадяни мають право виходити на протести, однак не повинні наражати інших на небезпеку

    Президент Ірану Хасан Рухані зробив першу заяву у зв'язку з масовими антиурядовими протестами в країні.

    Лідер Ірану заявив, що громадяни мають повне право висловлювати свою думку через акції протесту, однак ці демонстрації не повинні наражати інших на небезпеку і загрожувати життю інших людей, інформує AP.

    Рухані також розкритикував заяви президента США Дональда Трампа про протести в Ірані, наголосивши, що він «забув, що кілька місяців тому назвав іранський народ терористами».

    Нагадаємо, в Ірані декілька днів поспіль проходять масові акції протесту, учасники яких спочатку висували економічні вимоги, проте потім вони переросли у політичні. Вже відбулися зіткнення з силами правопорядку, є повідомлення про жертви.

    У неділю, 31 грудня, стало відомо про дві сотні затриманих демонстрантів, хоча раніше повідомлялося лише про десятки

    Головний виконавчий директор месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що його сервіс заблокували в Ірані.

    Судячи з повідомлень у соціальних мережах, протести продовжились і 31 грудня.

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