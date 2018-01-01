Президент Ірану вперше прокоментував масові протести в країні

Лідер Ірану заявив, що громадяни мають право виходити на протести, однак не повинні наражати інших на небезпеку

Президент Ірану Хасан Рухані зробив першу заяву у зв'язку з масовими антиурядовими протестами в країні. Лідер Ірану заявив, що громадяни мають повне право висловлювати свою думку через акції протесту, однак ці демонстрації не повинні наражати інших на небезпеку і загрожувати життю інших людей, інформує AP. Рухані також розкритикував заяви



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Президент Ірану Хасан Рухані

Лідер Ірану заявив, що громадяни мають право виходити на протести, однак не повинні наражати інших на небезпеку

Президент Ірану Хасан Рухані зробив першу заяву у зв'язку з масовими антиурядовими протестами в країні.

Лідер Ірану заявив, що громадяни мають повне право висловлювати свою думку через акції протесту, однак ці демонстрації не повинні наражати інших на небезпеку і загрожувати життю інших людей, інформує AP.

Рухані також розкритикував заяви президента США Дональда Трампа про протести в Ірані, наголосивши, що він «забув, що кілька місяців тому назвав іранський народ терористами».

Нагадаємо, в Ірані декілька днів поспіль проходять масові акції протесту, учасники яких спочатку висували економічні вимоги, проте потім вони переросли у політичні. Вже відбулися зіткнення з силами правопорядку, є повідомлення про жертви.

У неділю, 31 грудня, стало відомо про дві сотні затриманих демонстрантів, хоча раніше повідомлялося лише про десятки

Головний виконавчий директор месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що його сервіс заблокували в Ірані.

Судячи з повідомлень у соціальних мережах, протести продовжились і 31 грудня.