Президент Ірану вперше прокоментував масові протести в країні
- Сьогодні, 07:46
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Лідер Ірану заявив, що громадяни мають право виходити на протести, однак не повинні наражати інших на небезпеку
Президент Ірану Хасан Рухані зробив першу заяву у зв'язку з масовими антиурядовими протестами в країні.
Лідер Ірану заявив, що громадяни мають повне право висловлювати свою думку через акції протесту, однак ці демонстрації не повинні наражати інших на небезпеку і загрожувати життю інших людей, інформує AP.
Рухані також розкритикував заяви президента США Дональда Трампа про протести в Ірані, наголосивши, що він «забув, що кілька місяців тому назвав іранський народ терористами».
Нагадаємо, в Ірані декілька днів поспіль проходять масові акції протесту, учасники яких спочатку висували економічні вимоги, проте потім вони переросли у політичні. Вже відбулися зіткнення з силами правопорядку, є повідомлення про жертви.
У неділю, 31 грудня, стало відомо про дві сотні затриманих демонстрантів, хоча раніше повідомлялося лише про десятки
Головний виконавчий директор месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що його сервіс заблокували в Ірані.
Судячи з повідомлень у соціальних мережах, протести продовжились і 31 грудня.