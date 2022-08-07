Всесвітня рада церков має вигнати росіян, – Ткаченко

Олександр Ткаченко на зустрічі із керівництвом Всесвітньої ради церков обговорив питання виключення чи призупинення членства РПЦ на час війни

Світ повинен заблокувати для Росії канали дезінформації

Олександр Ткаченко закликав Всесвітню раду церков запровадити обмеження проти Російської православної церкви. Про це міністр культури та інформаційної політики написав у Facebook після зустрічі із керівництвом Всесвітньої ради церков.

«Уже вкотре наголошую, що Росія використовує культуру для трансляції пропаганди свого злочинного режиму. Тому вбачаю доцільним виключення або принаймні призупинення членства представників РФ в якомога ширшому спектрі культурних програм і міжнародних асоціацій», – наголосив Ткаченко.

Тому, зазначив міністр, Всесвітня рада церков має призупинити членство Російської православної церкви – принаймні до повного виведення рашистських військ з території України.

На думку Олександра Ткаченка, таке рішення і закриє для Росії додаткові канали дезінформації, і пошле потужний сигнал, що цивілізований світ вимагає від країни-агресора припинити війну в Україні.

Нагадаємо, що у московському соборі Христа Спасителя, головному храмі Російської православної церкви, відбудеться концерт «Хіт-парад СРСР».

А на Уралі гундяєвські священники благословляли зброю, яку відправляли на війну до України.