Головна Країна Політика
search button user button menu button

Всесвітня рада церков має вигнати росіян, – Ткаченко

Володимир Миленко
glavcom.ua
Всесвітня рада церков має вигнати росіян, – Ткаченко
Олександр Ткаченко на зустрічі із керівництвом Всесвітньої ради церков обговорив питання виключення чи призупинення членства РПЦ на час війни
фото: Facebook Ткаченка

Світ повинен заблокувати для Росії канали дезінформації

Олександр Ткаченко закликав Всесвітню раду церков запровадити обмеження проти Російської православної церкви. Про це міністр культури та інформаційної політики написав у Facebook після зустрічі із керівництвом Всесвітньої ради церков.

«Уже вкотре наголошую, що Росія використовує культуру для трансляції пропаганди свого злочинного режиму. Тому вбачаю доцільним виключення або принаймні призупинення членства представників РФ в якомога ширшому спектрі культурних програм і міжнародних асоціацій», – наголосив Ткаченко.

Тому, зазначив міністр, Всесвітня рада церков має призупинити членство Російської православної церкви – принаймні до повного виведення рашистських військ з території України.

На думку Олександра Ткаченка, таке рішення і закриє для Росії додаткові канали дезінформації, і пошле потужний сигнал, що цивілізований світ вимагає від країни-агресора припинити війну в Україні.

Нагадаємо, що у московському соборі Христа Спасителя, головному храмі Російської православної церкви, відбудеться концерт «Хіт-парад СРСР».

А на Уралі гундяєвські священники благословляли зброю, яку відправляли на війну до України.

Читайте також: Чому санкції проти патріарха Кирила такі важливі
Теги: РПЦ православна церква війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ткачов зазіхає на українські церкви
РПЦ виношує план захоплення канонічних територій ПЦУ
30 травня, 00:19
Священний Синод Московської церкви в України (УПЦ МП) на засіданні 12 травня 2022 року
Партія Порошенка закликає владу накласти санкції на РПЦ як пособника тероризму
13 травня, 15:46
В РПЦ заявляють, що санкції «абсурдні та контрпродуктивні»
Санкції проти патріарха Кирила: речник РПЦ огризнувся до Британії
16 червня, 14:51

Політика

Всесвітня рада церков має вигнати росіян, – Ткаченко
Всесвітня рада церков має вигнати росіян, – Ткаченко
США заявили, що війна в Україні триватиме ще як мінімум рік
США заявили, що війна в Україні триватиме ще як мінімум рік
Путінська пропаганда: The ​​Times засудив скандальний звіт Amnesty International
Путінська пропаганда: The ​​Times засудив скандальний звіт Amnesty International
Зеленський дорікнув Amnesty International за мовчання про ядерний терор Росії
Зеленський дорікнув Amnesty International за мовчання про ядерний терор Росії
Російські ЗМІ поширюють фейк, що іноземні найманці стріляли по місцевих жителях на Харківщині
Російські ЗМІ поширюють фейк, що іноземні найманці стріляли по місцевих жителях на Харківщині
Україні вдалося досягти вагомих результатів у знищенні логістики окупантів, – Зеленський
Україні вдалося досягти вагомих результатів у знищенні логістики окупантів, – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Маляр розповіла, як коментарі «військових експертів» нашкодили ЗСУ
55K
Яке озброєння може надати російським терористам Північна Корея: перелік
42K
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
34K
Солдат Луценко розповів, як заяви Арестовича шкодять звільненню Херсона
21K
Російська авіація вісім разів атакувала наші позиції на півдні
15K
Кремль бреше? Кадиров розповів свою версію розмови з Путіним

Новини

Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
Вчора, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
Вчора, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Вчора, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Вчора, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
5 серпня, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
5 серпня, 14:28

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту