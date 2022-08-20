Патріарх Кирило, війна в Україні і пустота. Шокуючі фото з Москви
Очільник церкви Путіна тепер служить у повністю порожньому храмі
На свято Преображення Господнього патріарх російської церкви Кирило відслужив літургію в абсолютно порожньому храмі.
Ця самота патріарха особливо підкреслена у фоторепортажі на офіційному сайті церкви Путіна.
Релігійні експерти помітили у проповіді Кирила несподівані теми. «Обтяжені гріхами і плотським фізичним життям, ми не можемо увійти в це Царство повною мірою, доки душа наша не буде вільна», – сказав Кирило.
Експерти вбачають жорстокість у його словах, заклики до вбивств. Адже зараз Росія веде війну проти України, і десятки тисяч людей стали жертвами цієї війни, перебувають на межі розпачу.
Також повідомляється, що у храмах РПЦ парафіянам ненав'язливо пропонують вирішити фінансові труднощі, відправившись на загарбницьку війну проти України. Так, у церкві розмістили рекламу міноборони Росії, де агітують чоловіків підписувати контракт.
Нагадаємо, Україна закликала Всесвітню раду церков запровадити обмеження проти Російської православної церкви.
Також повідомлялося, що у московському соборі Христа Спасителя, головному храмі Російської православної церкви, відбудеться концерт «Хіт-парад СРСР».
А на Уралі гундяєвські священники благословляли зброю, яку відправляли на війну до України.
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