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    Росія стала лідером за надлишковою смертністю під час епідемії – ЗМІ

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    Росія за відсотком надлишкових смертей помітно випереджає Європу та США - Росія стала лідером за надлишковою смертністю під час епідемії – ЗМІ
    Росія за відсотком надлишкових смертей помітно випереджає Європу та США
    Фото: ВВС

    Велика кількість померлих може пояснюватись провалом боротьби з коронавірусом

    Протягом квітня-грудня минулого року надлишкова смертність у Російській Федерації виявилась на 28% вищою за звичайні показники. Як пише The New York Times, за цими цифрами Росія випереджає країни Європи і США.

    За даними видання, протягом вказаного періоду в Росії надлишкова смертність склала 362 тисячі 302 людини. При цьому за офіційними даними з квітня по грудень 2020 року в Росії від коронавірусу померли 57 тисяч 2 людини.

    Для порівняння видання наводить дані про надмірну смертність в США. З середини березня по грудень 2020 року надлишкова смертність в Сполучених Штатах, населення яких майже в два з половиною рази більше, ніж в Росії, склала 385 тисяч 100 осіб, в тому числі 316 тисяч 370 смертей були пов’язані з Covid-19. Показник надлишкової смертності в США — 17%.

    Показники надлишкової смертності, йдеться в статті The New York Times, ставлять під сумнів заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія краще за багато інших країн світу справляється з пандемією і її наслідками.

    Згідно з офіційною федеральною статистикою, яка також враховує дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя – в Російській Федерації 4 641 390 випадків захворювання, загинули 102 986 осіб.

    Як повідомлялось раніше, минулого року надмірний коефіцієнт смертності у Швеції склав 10%.

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    Теги: Крим Росія ЗМІ США смерть населення коронавірус
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