Принцу Філіпу хочуть встановити пам’ятник у центрі Лондона

Очікується, що пам’ятник Філіпу встановлять на вулиці Мел у центрі Лондона, поруч із Букінгемським палацом

У центрі Лондона хочуть встановити пам’ятник чоловіку королеви Великої Британії Єлизавети II принцу Філіпу, який помер 9 квітня, не доживши двох місяців до 100 років.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, таку ідею підтримують парламентарі з головних політичних сил країни. Також одне з джерел зазначає, що прем’єр Борис Джонсон, найімовірніше, також виступить за.

«Герцог Единбурзький присвятив своє життя служінню країні та королеві. Пам’ятник став би символом вдячності за роки служби», — сказав співрозмовник видання в Лейбористській партії.

Очікується, що пам’ятник Філіпу встановлять на вулиці Мел у центрі Лондона, поруч із Букінгемським палацом. На цій вулиці вже є меморіали короля Георга VI та його дружини Єлизавети Боуз-Лайон — батьків Єлизавети II.

Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я.

Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов'язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.

Смерть принца Філіпа не відіб'ється на лінії престолонаслідування, оскільки він не був серед претендентів на престол.

Будучи чоловіком суверена, принц Філіп має право на державний похорон. Однак сам він раніше висловився за те, щоб церемонія була приватною і пройшла на кшталт військових. Місцем поховання стане кладовище британської королівської сім'ї у Віндзорі.