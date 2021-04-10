Принц Гаррі та Меган Маркл вшанували пам’ять принца Філіпа

Герцог та герцогиня Сассекські подякували принцу Філіпу за службу

Після звістки про смерть принца Філіпа, його онук принц Гаррі та дружина онука Меган Маркл вшанували пам'ять померлого на вебсторінці свого благодійного фонду Archwell.

Про це повідомляє Daily Mail.

Герцог та герцогиня Сассекські написали: «Дякуємо за службу. Нам буде вас дуже не вистачати».

Як повідомляє видання News Chain, титул померлого принца Філіпа буде переданий принцу Едварду - його наймолодшому сину, але лише після смерті королеви Єлизавети ІІ.

Коли Едвард одружився 1999 року, у Букінгемському палаці заявили, що королівська родина домовилась, щоб Едуард став герцогом Единбурзьким свого часу, але він отримає титул лише після смерті королеви та принца Філіпа.

Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов'язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.

Смерть принца Філіпа не відіб'ється на лінії престолонаслідування, оскільки він не був серед претендентів на престол.

Будучи чоловіком суверена, принц Філіп має право на державний похорон. Однак сам він раніше висловився за те, щоб церемонія була приватною і пройшла на кшталт військових. Місцем поховання стане кладовище британської королівської сім'ї у Віндзорі.

Герцог Единбурзький, принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. У Букінгемському палаці повідомили, що здоров’я чоловіка королеви Єлизавети II останнім часом погіршилося. З 2017 року його рідко з’являвся на публіці. Жив переважно у маєтку королеви Сандрінгем в Норфолку, але переїжджав з нею у Віндзорський замок під час локдауну.

Філіп був єдиним сином принца Андрія й онуком короля Греції – Георга I. Родовід принца також вказує, що він був правнуком данського короля Кристіана IX і праправнуком англійської королеви Вікторії.

Під час навчання в коледжі Філіп познайомився зі своєю майбутньою дружиною Єлизаветою ІІ, а вже в 1946 році попросив у короля дозволу одружитись зі спадкоємицею престолу.

Перед укладенням шлюбу він перейшов в англіканство, відмовився від усіх своїх попередніх титулів і можливості, аби його нащадки носили його прізвище.

У Філіпа і Єлизавети четверо дітей: Чарльз, принц Уельський, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едуард, граф Вессекський. Також в них вісім онуків і 10 правнуків.

У 2017 році подружжя відзначили 70-ту річницю з дня весілля. Цей королівський шлюб став найдовшим у світовій історії.