5 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні вітання приймають підприємці

Сьогодні, у неділю, 5 вересня відзначаємо такі свята:

День підприємця

У першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця.

Свято встановлено Указом Президента № 1110/98 від 05.10.1998, щоб відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства.

Міжнародний день благодійності

День запізнень (для тих, у кого не виходить бути пунктуальним)

День Луппи Цілителя

Історія

Святий Луппа був слугою, жив у III ст. Погани хотіли його вбити за те, що він визнавав Христову віру, але Божа сила стримала їх від цього вчинку. Луп вірив у Христа, але ще не був хрещений. Коли він прийняв святе Хрещення, то добровільно віддав себе в руки гонителів. Суддя наказав мучити його різними жорстокими способами, а опісля вбив мечем.

Традиції та обряди:

У народі святого Луппу представляли здоровим рудим мужиком, який ходить по селі і плескає чоловіків і жінок по спині, змушує їх землі кланятися. Стукне Лупп жінку – та в ліс за ягодами побіжить, стукне мужика – той в поле овес прибирати.

За традицією, вважалося, що в цей день бувають перші заморозки. Після морозів належало ходити за брусницею і журавлиною.

У цей день треба дивитися, як відлітають журавлі. Вважалося, що якщо на Луппа журавлі на південь потягнулися, зима буде рання. Якщо журавлі летять низько, то зима повинна бути тепла, а якщо високо – то холодна. Журавлі летять низько, швидко, «мовчки» – чекай швидкої негоди.

У народі Луппу називали брусничник, оскільки до 5 вересня вже достигала брусниця. Люди, які були вільні від роботи, брали кошики і вирушали на пошуки цієї ягоди. В основному, цим займалися жінки і діти. Зазвичай брусницю шукали в лісах і на болотах. У народі її дуже поважали за цілющі властивості. Наприклад, знали про те, що брусниця допомагає впоратися з проявами туберкульозу, застуди. З листя брусниці варили спеціальний чай, який використовувався для лікування хвороб печінки і кишківника.

За ступенем зрілості брусниці визначали, наскільки достиг овес, і чи можна його збирати. Якщо ягоди налилися соком, то можна приступати до збору вівса.

Прикмети 5 вересня:

Якщо ранкових заморозків в даний час немає, то і вересень, згідно з прикметами, буде теж теплим.

Якщо до 5 вересня овес не можна зібрати, то весь урожай загине від морозів.

Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили – скоро настане зима.

Якщо журавлі летять низько, то зима буде теплою, і навпаки, чекай похолодання відповідно до прикмет, якщо журавлі летять в небі високо.

Дощ з громом в цей день – до теплої осені і холодної зими.

Якщо є ранкові заморозки – сніг ляже рано.

Заборони 5 вересня:

Сьогодні не варто звільнятися з роботи. У цей день краще не робити різких змін в житті – можуть виникнути труднощі в пошуку нової роботи.

Заборонено підмітати підлогу. Не варто прибирати, щоб ненароком не вимести здоров'я, благополуччя і достаток.

Не можна в цей день брехати, обговорювати інших людей, розкривати секрети як свої, так і чужі. В цілому це не можна робити в будь-який день, але сьогодні така поведінка загрожує неприємностями.

Не варто будувати плани і починати нові справи. Всі розпочаті 5 вересня справи не завершаться і не принесуть результату, який очікується.

Заборонено лінуватися. Чим старанніше працювати в цей день, тим прихильніша буде доля.

Не можна говорити з незнайомими чоловіками.

Гроші, знайдені в цей день, залишати собі не можна – це погана прикмета. Найкраще викинути їх у відкриту водойму, тоді вони принесуть вам фінансовий успіх.

Краще не брати в руки гострі предмети.

Заборонено розмовляти зі мандрівниками в лісі. Наші предки вірили, що в цей день лісовик обертається грибником і намагається заманити довірливих людей в гущавину.

Іменинники:

Єфрем, Іван, Павло, Федір, Микола, Єлизавета, Арсеній, Юрій.