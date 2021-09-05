5 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні вітання приймають підприємці
Сьогодні, у неділю, 5 вересня відзначаємо такі свята:
- День підприємця
У першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця.
Свято встановлено Указом Президента № 1110/98 від 05.10.1998, щоб відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства.
- Міжнародний день благодійності
- День запізнень (для тих, у кого не виходить бути пунктуальним)
- День Луппи Цілителя
Історія
Святий Луппа був слугою, жив у III ст. Погани хотіли його вбити за те, що він визнавав Христову віру, але Божа сила стримала їх від цього вчинку. Луп вірив у Христа, але ще не був хрещений. Коли він прийняв святе Хрещення, то добровільно віддав себе в руки гонителів. Суддя наказав мучити його різними жорстокими способами, а опісля вбив мечем.
Традиції та обряди:
У народі святого Луппу представляли здоровим рудим мужиком, який ходить по селі і плескає чоловіків і жінок по спині, змушує їх землі кланятися. Стукне Лупп жінку – та в ліс за ягодами побіжить, стукне мужика – той в поле овес прибирати.
За традицією, вважалося, що в цей день бувають перші заморозки. Після морозів належало ходити за брусницею і журавлиною.
У цей день треба дивитися, як відлітають журавлі. Вважалося, що якщо на Луппа журавлі на південь потягнулися, зима буде рання. Якщо журавлі летять низько, то зима повинна бути тепла, а якщо високо – то холодна. Журавлі летять низько, швидко, «мовчки» – чекай швидкої негоди.
У народі Луппу називали брусничник, оскільки до 5 вересня вже достигала брусниця. Люди, які були вільні від роботи, брали кошики і вирушали на пошуки цієї ягоди. В основному, цим займалися жінки і діти. Зазвичай брусницю шукали в лісах і на болотах. У народі її дуже поважали за цілющі властивості. Наприклад, знали про те, що брусниця допомагає впоратися з проявами туберкульозу, застуди. З листя брусниці варили спеціальний чай, який використовувався для лікування хвороб печінки і кишківника.
За ступенем зрілості брусниці визначали, наскільки достиг овес, і чи можна його збирати. Якщо ягоди налилися соком, то можна приступати до збору вівса.
Прикмети 5 вересня:
- Якщо ранкових заморозків в даний час немає, то і вересень, згідно з прикметами, буде теж теплим.
- Якщо до 5 вересня овес не можна зібрати, то весь урожай загине від морозів.
- Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили – скоро настане зима.
- Якщо журавлі летять низько, то зима буде теплою, і навпаки, чекай похолодання відповідно до прикмет, якщо журавлі летять в небі високо.
- Дощ з громом в цей день – до теплої осені і холодної зими.
- Якщо є ранкові заморозки – сніг ляже рано.
Заборони 5 вересня:
Сьогодні не варто звільнятися з роботи. У цей день краще не робити різких змін в житті – можуть виникнути труднощі в пошуку нової роботи.
Заборонено підмітати підлогу. Не варто прибирати, щоб ненароком не вимести здоров'я, благополуччя і достаток.
Не можна в цей день брехати, обговорювати інших людей, розкривати секрети як свої, так і чужі. В цілому це не можна робити в будь-який день, але сьогодні така поведінка загрожує неприємностями.
Не варто будувати плани і починати нові справи. Всі розпочаті 5 вересня справи не завершаться і не принесуть результату, який очікується.
Заборонено лінуватися. Чим старанніше працювати в цей день, тим прихильніша буде доля.
Не можна говорити з незнайомими чоловіками.
Гроші, знайдені в цей день, залишати собі не можна – це погана прикмета. Найкраще викинути їх у відкриту водойму, тоді вони принесуть вам фінансовий успіх.
Краще не брати в руки гострі предмети.
Заборонено розмовляти зі мандрівниками в лісі. Наші предки вірили, що в цей день лісовик обертається грибником і намагається заманити довірливих людей в гущавину.
Іменинники:
Єфрем, Іван, Павло, Федір, Микола, Єлизавета, Арсеній, Юрій.