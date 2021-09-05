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    5 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Знайдені гроші викиньте у відкриту водойму: прикмета дня для фінансового успіху - 5 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Знайдені гроші викиньте у відкриту водойму: прикмета дня для фінансового успіху
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні вітання приймають підприємці

    Сьогодні, у неділю, 5 вересня відзначаємо такі свята:

    • День підприємця

    У першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця.

    Свято встановлено Указом Президента № 1110/98 від 05.10.1998, щоб відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства.

    • Міжнародний день благодійності
    • День запізнень (для тих, у кого не виходить бути пунктуальним)
    • День Луппи Цілителя

    Історія

    Святий Луппа був слугою, жив у III ст. Погани хотіли його вбити за те, що він визнавав Христову віру, але Божа сила стримала їх від цього вчинку. Луп вірив у Христа, але ще не був хрещений. Коли він прийняв святе Хрещення, то добровільно віддав себе в руки гонителів. Суддя наказав мучити його різними жорстокими способами, а опісля вбив мечем.

    Традиції та обряди:

    У народі святого Луппу представляли здоровим рудим мужиком, який ходить по селі і плескає чоловіків і жінок по спині, змушує їх землі кланятися. Стукне Лупп жінку – та в ліс за ягодами побіжить, стукне мужика – той в поле овес прибирати.

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    За традицією, вважалося, що в цей день бувають перші заморозки. Після морозів належало ходити за брусницею і журавлиною.

    У цей день треба дивитися, як відлітають журавлі. Вважалося, що якщо на Луппа журавлі на південь потягнулися, зима буде рання. Якщо журавлі летять низько, то зима повинна бути тепла, а якщо високо – то холодна. Журавлі летять низько, швидко, «мовчки» – чекай швидкої негоди.

    У народі Луппу називали брусничник, оскільки до 5 вересня вже достигала брусниця. Люди, які були вільні від роботи, брали кошики і вирушали на пошуки цієї ягоди. В основному, цим займалися жінки і діти. Зазвичай брусницю шукали в лісах і на болотах. У народі її дуже поважали за цілющі властивості. Наприклад, знали про те, що брусниця допомагає впоратися з проявами туберкульозу, застуди. З листя брусниці варили спеціальний чай, який використовувався для лікування хвороб печінки і кишківника.

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    За ступенем зрілості брусниці визначали, наскільки достиг овес, і чи можна його збирати. Якщо ягоди налилися соком, то можна приступати до збору вівса.

    Прикмети 5 вересня:

    • Якщо ранкових заморозків в даний час немає, то і вересень, згідно з прикметами, буде теж теплим.
    • Якщо до 5 вересня овес не можна зібрати, то весь урожай загине від морозів.
    • Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили – скоро настане зима.
    • Якщо журавлі летять низько, то зима буде теплою, і навпаки, чекай похолодання відповідно до прикмет, якщо журавлі летять в небі високо.
    • Дощ з громом в цей день – до теплої осені і холодної зими.
    • Якщо є ранкові заморозки – сніг ляже рано.

    Заборони 5 вересня:

    Сьогодні не варто звільнятися з роботи. У цей день краще не робити різких змін в житті – можуть виникнути труднощі в пошуку нової роботи.

    Заборонено підмітати підлогу. Не варто прибирати, щоб ненароком не вимести здоров'я, благополуччя і достаток.

    Не можна в цей день брехати, обговорювати інших людей, розкривати секрети як свої, так і чужі. В цілому це не можна робити в будь-який день, але сьогодні така поведінка загрожує неприємностями.

    Не варто будувати плани і починати нові справи. Всі розпочаті 5 вересня справи не завершаться і не принесуть результату, який очікується.

    Заборонено лінуватися. Чим старанніше працювати в цей день, тим прихильніша буде доля.

    Не можна говорити з незнайомими чоловіками.

    Гроші, знайдені в цей день, залишати собі не можна – це погана прикмета. Найкраще викинути їх у відкриту водойму, тоді вони принесуть вам фінансовий успіх.

    Краще не брати в руки гострі предмети.

    Заборонено розмовляти зі мандрівниками в лісі. Наші предки вірили, що в цей день лісовик обертається грибником і намагається заманити довірливих людей в гущавину.

    Іменинники:

    Єфрем, Іван, Павло, Федір, Микола, Єлизавета, Арсеній, Юрій.

    Теги: урожай ліс традиції
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    5 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони