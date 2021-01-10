Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили відмовитися від соціальних мереж

Пара зіткнулася з ненавистю в онлайн-середовищі

Герцог Сассекський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл вирішили відмовитися від соціальних мереж, таких як Twitter і Facebook, після хвилі образливих коментарів. Про це пише The Times з посиланням на джерела.

Як розповів близький до пари співрозмовник видання, Гаррі та Меган не планують користуватися соціальними мережами від імені їх благодійного фонду Archewell. Також, за його словами, «дуже малоймовірно», що вони повернуться на платформи в особистій якості.

Відзначається, що ймовірною причиною такого рішення могло стати те, що пара зіткнулася з «ненавистю в онлайн-середовищі». Так, Меган Маркл неодноразово скаржилася на образливі повідомлення, які вона отримувала в соціальних мережах.

Раніше дебютний випуск подкасту принца Гаррі та його дружини Меган Маркл провалився в мережі. В топі Spotify він зайняв 17-е місце, попри актуальну тему: шоу було присвячено активістам, які найбільш яскраво проявили себе в минулому 2020 році. Пізніше випуск піднявся на сьому сходинку.

З 1 квітня 2020 принц Гаррі і Меган Маркл перестали виконувати обов’язки членів британської королівської сім’ї. Щоб отримати право переїхати в США, працювати і займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від звернення «Ваша королівська високість», державного фінансування і торгової марки Sussex Royal.

Як повідомлялося, користувачі загрожують бойкотувати Spotify через подкаст Меган Маркл.

Нагадаємо, принц Філіп не хоче святкувати свій 100-річний ювілей через зайву метушню.