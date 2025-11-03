Головна Світ Політика
Фінляндія повідомила, де може відбутися зустріч Трампа й Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Фінляндія повідомила, де може відбутися зустріч Трампа й Путіна
Александр Стубб пропонує провести переговори під час саміту G20
Нещодавно американський президент скасував заплановану зустріч із диктатором РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що американський президент Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін могли б зустрітися на саміті G20 наприкінці листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

Саміт G20 заплановано на 21-22 листопада 2025 року в Йоганнесбурзі – найбільшому місті Південно-Африканської Республіки. Варто зазначити, що у вересні очільник Білого дому заявляв, що не планує їхати на саміт в Африці. Замість нього туди має поїхати віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков також заявляв, що російський диктатор не планує особисто відвідувати саміт у ПАР, де його можуть затримати. Раніше речник Кремля заявив, що зустріч між лідерами США та РФ може відбутися, однак для Москви вона не на часі через нові умови.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із диктатором Путіним, оскільки «це було б неправильно» в нинішніх умовах. Водночас американський лідер зазначив, що переговори з російським президентом можуть відбутися пізніше.

Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що його зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Будапешті скоріше перенесена, а не скасована. Тим часом у Туреччині заявили, що готові прийняти у Стамбулі четвертий раунд переговорів між Москвою та Києвом.

