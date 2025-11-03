Автопром РФ знову у кризі після тимчасового відновлення

Попри тимчасове відновлення після відходу західних компаній, російські автозаводи знову скорочують виробництво

Виробництво автомобілів у Росії за підсумками січня–вересня впало на 20% і повернулося на найнижчий рівень із початку війни. Продажі нових авто знизилися на 22%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Російський автопром, який у 2023–2024 роках відновлював виробництво після масового відходу західних компаній, знову демонструє серйозне падіння. У січні–вересні 2025 року випуск автомобілів знизився на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повернувшись на рівень 2022 року.

Спад прискорюється щоквартально: у першому кварталі падіння склало 9,2%, у другому – 23%, у третьому – 26,7%. Лідерами за темпами скорочення є виробники вантажівок – їхнє виробництво впало на 30% за дев’ять місяців і на 41% у вересні.

У перший рік війни російська автомобільна промисловість втратила близько 50% виробництва, а загальний випуск упав до 450 тисяч авто – найнижчого рівня з середини 1970-х років. Попри тимчасове відновлення минулого року до 80% допосилкового рівня, наразі виробництво становить лише 50%.

Продажі нових автомобілів також знизилися на 22% за дев’ять місяців 2025 року.

«Жодних явних сигналів того, що купівельна спроможність населення зросте у найближчий рік чи два, немає. Цього року склався майже ідеальний шторм», – констатують учасники ринку.

Нагадаємо, що російський автомобільний ринок пережив історичний спад: у 2022 році виробництво впало до 620 тисяч авто – найнижчого рівня за всю історію Росстату. Для порівняння, попередній антирекорд припав на 2009 рік, коли через фінансову кризу випустили 729 тисяч машин. Падіння 2022 року пов’язують із виходом із країни більшості міжнародних автоконцернів після початку повномасштабного вторгнення в Україну та з логістичними проблемами, що виникли на тлі війни.