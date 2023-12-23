Продовження тимчасового захисту для українців у Чехії: влада розглядає три варіанти

Близько 180 тисяч біженців з України хочуть лишитись у Чехії, але не все так просто

Протягом наступного року Чехія ухвалить рішення, як вона ставитиметься до біженців з України, які хочуть жити в країні на постійній основі. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан.

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За його словами, необхідно буде вирішити, чи продовжувати посвідку на проживання для біженців у зв'язку з їх статусом тимчасового захисту. Поки що планується, що протягом 2024 року люди зможуть подати заяву на продовження цього статусу до березня 2025 року. При цьому Ракушан зазначив, що ЄС має підготуватися до того, що держави, які входять до Європейського союзу, домовляться про те, що в майбутньому статус тимчасового захисту не використовуватиметься.

Крім того, чеський міністр повідомив: має дані про те, що близько 180 тис. осіб з тимчасовим захистом хотіли б оселитися в Чехії на постійній основі.

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«У такому разі ми маємо подумати про те, як дати їм можливість зробити це, якщо ми того забажаємо. Звичайно, йдеться про інтеграцію людей до чеського суспільства, щоб вони поважали чеські закони та вивчали чеську мову. Щоб люди, які не впевнені у тому, як складеться їхнє життя в даний момент, могли здобути освіту та пройти перепідготовку, і щоб у чеських роботодавців був стимул допомагати їм», – наголосив він.

При цьому чеський міністр зазначив, що роботодавці поки що не мають такої мотивації, тому що за чинними правилами існує ризик, що співробітники з тимчасовим захистом можуть залишити країну в березні 2025 року.

Як Чехія буде змінювати тимчасовий захист

У чеському законодавстві є три способи замінити тимчасовий захист. За словами Мартіна Розумека, директора Організації допомоги біженцям, всі вони мають своє підводне каміння.



«Можна було запропонувати постійне проживання. Саме так майже 30 років тому було вирішено проблему Боснії: всім людям із тимчасовою пропискою було надано постійне місце проживання. Я думаю, це було б найкраще, це означало б найбільший рівень інтеграції. Можливість працювати, мати медичне страхування... але я думаю, що Міністерство внутрішніх справ не може психологічно впоратися з цим кроком», – каже Мартін Розумек.



Нині, наприклад, претендент на місце проживання має прожити у Чехії щонайменше п'ять років. За словами Розумека, Міністерство внутрішніх справ не захоче пом'якшувати подібні умови.



«Другий варіант – дозволити всім пройти через процедуру надання притулку. Міністерство внутрішніх справ не в змозі впоратися із цим. Воно приймає близько тисячі рішень на рік, тому йому доведеться працювати протягом 350 років або значно спростити процедуру, у що я не вірю», – продовжує директор організації допомоги біженцям.



Останній варіант – віза толерантності, але Розумек каже, що вона не підходить для довгострокового перебування у Чехії. "Там так мало прав, що люди не зможуть вижити за нею, навіть медична страховка не поширюється на цей тип візи", - пояснює він.



Найбільш реалістичним варіантом, за його словами, є очікування на спільне рішення для всього Європейського союзу.



Однак, за його словами, може статися й так, що деякі країни ЄС скористаються цим у своїх інтересах та переманять до себе перспективних працівників. «Я боюся, що якщо німці прокинуться та запропонують легший доступ до постійного місця проживання, то висококваліфіковані люди в нашій країні можуть взяти та виїхати до Німеччини», – каже Мартін Розумек. Він рекомендує не зволікати та ясно показати біженцям, що Чехія хоче їх бачити тут.

До слова, у Чехії продовжує зростати кількість низькокваліфікованих працівників з України, і більша частина з них працює в поганих умовах. Про це свідчать дані листопадового опитування Hlas Ukrajincov. Дедалі більше українських біженців мають роботу в Чехії, але кількість тих, хто працює з нижчою кваліфікацією, не зменшується. Якщо в червні 67% новоприбулих працювали в Чехії повний або неповний робочий день, то в листопаді – 72%, і три п’ятих із них виконують роботу з нижчою кваліфікацією, ніж це було в Україні. Крім того, більше половини українців продовжували працювати в поганих умовах, а 57% біженців з України в Чехії живуть за межею бідності згідно із їх доходами.