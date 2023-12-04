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«Будуть вивчати в підручниках»: Комаровський розповів про «подвиг» Арестовича

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Будуть вивчати в підручниках»: Комаровський розповів про «подвиг» Арестовича
Комаровський розповів, чим ексрадник глави Офісу президента відрізняється від інших людей у владі
фото: колаж glavcom.ua

На думку лікаря, влада зробила «велику помилку», коли втратила Арестовича

Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський в інтерв’ю Олександру Шелесту заявив, що колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович здійснив подвиг і його будуть вивчати у підручниках.

На питання про те, як він відноситься до ексрадника голови Офісу президента Комаровський відповів, що йому подобається заява Арестовича щодо президентських амбіцій.

«Чесно сказав, програму озвучив – такий підхід мені подобається. По програмі у мене є купа уточнюючих питань. Я не чув нічого про те, що Арестович щось вкрав», – заявив лікар.

Євген Комаровський заявив, що, на його думку, роль Арестовича у інформаційній політиці держави в перший рік війни неможливо переоцінити. «Він здійснив подвиг. Як психолог. Як соціальний психолог, я вважаю, він здійснив подвиг, який буде вивчатися у підручниках», – підкреслив телеведучий.

Комаровський додав, що для української влади було «великою помилкою» втратити таку людину, як Арестович. «Він, на відміну від інших людей у владі, вміє спілкуватися з людьми різного рівня. Це дуже важливо, а влада цього недооцінює», – зазначив лікар.

До слова, Арестович обіймав посаду позаштатного радника глави Офісу президента України зі стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки і оборони від 1 грудня 2020 року. Із 28 жовтня 2020 року Арестович був спікером делегації України у ТКГ щодо Донбасу.

У січні 2023 року Олексій Арестович був змушений написати заяву про звільненя з посади позаштатного радника голови Офісу президента у результаті гучного скандалу. 14 січня він у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО.

Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Українців розізлила заява радника: сотні користувачів повідомили, що обурені словами Арестовича, а його видумку довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

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Теги: лікар влада радник Олексій Арестович Євген Комаровський психолог

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