Проїзд для українців у транспорті: Польща скасовує пільги

Безкоштовні проїзди для біженців з України, компанія PKP Intercity запровадила ще 26 лютого поточного року.

В Польщі, транспортна компанія PKP Intercity, яка спеціалізується на міжміських пасажирських перевезеннях, незабаром призупинить безкоштовний проїзд для українських біженців. Про це повідомляє пресслужба PKP Intercity.

Починаючи з 1 липня, громадяни України користуватимуться послугами PKP Intercity на загальних умовах.

«Чинні правила видачі безкоштовних квитків для біженців з України діятимуть до четверга, 30 червня. З п’ятниці, 1 липня, ці поїздки відбуватимуться за загальними правилами, включеними до регламенту PKP Intercity», – йдеться в повідомленні.

Безкоштовні проїзди для біженців з України, компанія PKP Intercity запровадила ще 26 лютого поточного року.

До слова, в Австрії для українців безкоштовний проїзд в громадському транспорті Відня діє до 1 липня.

Водночас, паркування з 1 червня для автомобілів з українською реєстрацією буде платним, нагадали у посольстві.

Нагадаємо, із 1 червня деякі країни Євросоюзу вирішили змінити правила для українських біженців. Зокрема, це стосується правил проїзду в громадському транспорті, виплати допомоги та обміну грошей.

Раніше повідомлялося, що розширився перелік країн, де українські громадяни зможуть обміняти готівкову гривню на місцеву валюту.