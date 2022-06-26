  1. Головна
  2. Світ
  3. Соціум
  4. Проїзд для українців у транспорті: Польща скасовує пільги
рус
    Соціум

    Проїзд для українців у транспорті: Польща скасовує пільги

    Проїзд для українців у транспорті: Польща скасовує пільги
    фото з відкритих джерел

    Безкоштовні проїзди для біженців з України, компанія PKP Intercity запровадила ще 26 лютого поточного року.

    В Польщі, транспортна компанія PKP Intercity, яка спеціалізується на міжміських пасажирських перевезеннях, незабаром призупинить безкоштовний проїзд для українських біженців. Про це повідомляє пресслужба PKP Intercity.

    Починаючи з 1 липня, громадяни України користуватимуться послугами PKP Intercity на загальних умовах.

    «Чинні правила видачі безкоштовних квитків для біженців з України діятимуть до четверга, 30 червня. З п’ятниці, 1 липня, ці поїздки відбуватимуться за загальними правилами, включеними до регламенту PKP Intercity», – йдеться в повідомленні.

    Безкоштовні проїзди для біженців з України, компанія PKP Intercity запровадила ще 26 лютого поточного року.

    До слова, в Австрії для українців безкоштовний проїзд в громадському транспорті Відня діє до 1 липня.

    Водночас, паркування з 1 червня для автомобілів з українською реєстрацією буде платним, нагадали у посольстві.

    Нагадаємо, із 1 червня деякі країни Євросоюзу вирішили змінити правила для українських біженців. Зокрема, це стосується правил проїзду в громадському транспорті, виплати допомоги та обміну грошей.

    Раніше повідомлялося, що розширився перелік країн, де українські громадяни зможуть обміняти готівкову гривню на місцеву валюту.

    Теги: росія окупанти Польща війна Україна транспорт окупація пільги #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Проїзд для українців у транспорті: Польща скасовує пільги