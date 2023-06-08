Кілька радіостанцій в РФ стали мішенню хакерської атаки, яка націлена на поширення погроз

Влада Кубані та Ростовської області заявила про атаку на радіомовлення заради залякування мешканців

Радіостанції зазнали хакерської атаки, у ході якої намагалися запустити повідомлення про погрози місцевим жителям

Радіостанції в Сочі, Джубзі, Темрюку Краснодарського краю РФ та в обласному центрі Ростові-на-Дону зазнали хакерської атаки, в ході якої було запущено звернення від Російського добровольчого корпусу. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії».

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Зокрема, злам підтвердили в оперативному штабі Кубані. Причетних до цього влада не назвала, але заявила, що метою атаки нібито було залякування населення. За версією штабу «фейкове повідомлення швидко перервали».

За даними оперативного штабу Ростовської області, близько 13:00 на неназваній радіостанції в Ростові-на-Дону відбулася несанкціонована заміна трансляції. Повідомляється, ніби це тривало кілька секунд.

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Своєю чергою, «Антивоєнний комітет Кубані» опублікував у Телеграм-каналі запис повідомлення, яке, ймовірно, потрапило в ефір. У ньому представник Російського добровольчого корпусу, який воює на боці України, закликає росіян допомогти очистити анексований Крим від «банд військового злочинця Путіна».

Раніше повідомлялося, що у Ростовській, Білгородській і Воронезькій областях РФ у радіоефірі прозвучало термінове звернення російського диктатора Володимира Путіна, в якому він, нібито, закликав росіян евакуюватися вглиб країни через вторгнення української армії і оголосив про загальну мобілізацію.