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Російські хакери атакували урядові портали Швейцарії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Російські хакери атакували урядові портали Швейцарії
Хакерська група також стояла за нападом на сторінку парламенту Швейцарії минулого тижня
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сайт швейцарського уряду також потрапив під атаку російських хакерів

Кілька урядових вебсайтів Швейцарії були недоступними 12 червня через кібератаку, відповідальність за яку взяла на себе російська група хакерів NoName. Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Зазначається, що під DDoS-атаку потрапили різні інтернет-сторінки Федеральної адміністрації Швейцарії та підприємств, пов’язаних з країною. Сайт швейцарського уряду також потрапив під атаку російських хакерів.

«Швейцарський Національний центр кібербезпеки (NCSC) разом з адміністративними підрозділами аналізує атаку та визначає необхідні заходи для подолання її наслідків», – йдеться у повідомленні.

Хакерська група також стояла за нападом на сторінку парламенту Швейцарії минулого тижня. Наразі профільні служби Швейцарії аналізують атаку та визначають порядок заходів з відновлення роботи сервісів.

Зазначимо, що хакерська група NoName – проросійське кіберугруповання, яке заявило про себе в березні 2022 року і взяло на себе відповідальність за кібератаки на українські, американські, європейські сайти держустанов, ЗМІ та приватних компаній. Угруповання атакувало сервіси Латвії, Естонії, Литви та Норвегії. Також під удар проросійських хакерів потрапили сайти Польщі, Фінляндії, Італії та Данії.

Нагадаємо, що російські хакери викрали дані майже 100 тис. працівників британських компаній. Хакери відправляли електронні листи до організацій, закликаючи розпочати переговори на порталах даркнету. Підтверджено, що дані були викрадені у восьми британських компаній, які використовували систему MOVEit і надавали послуги з розрахунку заробітної плати. Серед викрадених даних є домашні адреси, номери національного страхування і, в окремих випадках, банківські реквізити. Серед компаній, чий дані були викрадені, згадуються BBC, British Airways, Aer Lingus та Boots.

Теги: росія Швейцарія хакер

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