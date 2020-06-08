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    У світі

    Проросійські сили у Болгарії провели мітинг біля посольства України

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    Активісти організацій, що симпатизують Росії, 6 червня провели мітинг біля Посольства України в Софії - Проросійські сили у Болгарії провели мітинг біля посольства України
    Активісти організацій, що симпатизують Росії, 6 червня провели мітинг біля Посольства України в Софії
    Фото «Балканський оглядач» Наталя Іщенко/Фейсбук

    Новим джерелом проблем для України поступово стають проросійські сили в Болгарії

    Причиною протесту організатори назвали «рішення української влади розділити Болградський район» Одеської області в рамках проведення адміністративно-територіальної реформи і нібито існуючі випадки утисків болгар в Україні. Про це повідомила засновник проекту «Балканський оглядач» Наталя Іщенко у Фейсбук.

    Активісти організацій, що симпатизують Росії, 6 червня провели мітинг біля Посольства України в Софії.

    Можна було б не звертати увагу на акцію, в якій брало участь близько 20 людей. Але ми пам’ятаємо – нещодавно резолюція щодо захисту болгар в Україні була ухвалена болгарським парламентом, а це вже дуже серйозно, – переконана експерт.

    Наразі головна стратегія Києва – закликати Софію не втручатися у внутрішні справи України. Але якщо йдеться про активізацію гібридної діяльності Москви за темою «утисків болгар в Україні», одними формальними заявами дипломатів проблеми не вирішити, – наголосила Іщенко.

    Нагадаємо, 20 травня, уряд Болгарії ухвалив декларацію про адміністративно-територіальної реформи в Україні та захист прав і цілісності болгарської громади. Так, уряд виступив проти відокремлення Болградського району Одеської області.

    Міністерство закордонних справ України висловило протест через те, що болгарський парламент – Народні збори – ухвалив постанову щодо адміністративно-територіальної реформи в Україні, у якій закликав український уряд переглянути рішення про розділення Болградського району Одеської області, де проживають болгари.

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