Польські фермери готують нову блокаду кордону з Україною: названо дату

Як довго триватиме блокада – невідомо

Польські фермери оголосили загальнонаціональний страйк із блокадою доріг та прикордонних пунктів пропуску. Страйк планують розпочати 9 лютого. Про це пише місцеве видання RMF FM із посиланням на профспілку фермерів «Солідарність».

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«Наше терпіння закінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та декларації про співпрацю з Європейською комісією та заяви про дотримання всіх рішень Європейської комісії щодо імпорту сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк», – йдеться у заяві.

О 10-й ранку 9 лютого фермери збираються заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Як довго триватиме блокада – невідомо.

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Крім того, у деяких воєводствах Польщі розпочнуться тимчасові блокади доріг. Вони продовжаться з 9 лютого до 10 березня.

Нагадаємо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і мали призупинити свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом. Як зазначив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, черги з вантажівок на польсько-українському кордоні мають зникнути протягом наступних кількох днів.

31 січня Європейська комісія запропонувала продовжити термін дії призупинення експортного мита для українських товарів. Одночасно запропоновано також захисний механізм «екстреного гальмування» для трьох видів продукції з України.