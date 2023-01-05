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Січневі протести у Казахстані: силовики відкрили вогонь до оголошення наказу президента

Олександра Садова
glavcom.ua
Січневі протести у Казахстані: силовики відкрили вогонь до оголошення наказу президента
фото з відкритих джерел

Подальша зброя застосовувалася силовиками «при відбитті атак на будівлі поліції, акімати та інші об'єкти».

Вогонь по учасниках січневих заходів силовики відкрили ще до оголошення наказу президента Касим-Жомарта Токаєва «стріляти на вбивство без попередження». Про це 5 січня повідомив генпрокурор Берік Асилов під час усної відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні в Меджлісі, передає «Радіо Азаттик».

«Вогонь по нападниках був відкритий ще до відомої заяви президента. Це врегульовано нормами закону. Вперше бойове застосування зброї силовиками відбулося о 16:00 5 січня при відбитті нападу на резиденцію президента », – сказав генпрокурор Берік Асилов.

За його словами, подальша зброя застосовувалася силовиками «при відбитті атак на будівлі поліції, акімати та інші об'єкти».

«Тобто коли заворушення перейшли в жорстоку фазу. Потім – під час «зачистки» міст від озброєних бойовиків», – зауважив генпрокурор.

Також, за інформацією Генпрокуратури, серед загиблих 67 осіб названо нападниками, тобто підозрюваних «у масових заворушеннях», 142 загиблих слідство вважає «порушниками надзвичайного стану та антитерористичної операції». Чотири людини загинули при скоєнні інших злочинів, але не перерахували, про які злочини йдеться.

Генпрокурор повідомив, що найбільша кількість людей під час січневих подій загинуло в Алмати – 151 людина. Асилов зазначив, що багато кого вбили під час нападу на президентську резиденцію.

За даними відомства, в місті Кизилорда загинуло 26 осіб, в Шимкенті – 20 осіб, в Таразі – 17 осіб.

Нагадаємо, протести, що почалися на початку 2022 року в Жанаозені, регіон Мангистау, через підвищення цін на скраплений газ, швидко поширилися по всій країні. Жителі, які підтримали вимоги жителів Жанаозена, протестували в Алмати і столиці, а також в Актау, Актобе, Атирау, Екібастузі, Кизилорді, Уральську, Усть-Каменогорську, Семеї, Талдикоргані, Таразі і Шимкенті, в деяких віддалених районних центрах і невеликих селах.

Мітинги, що почалися мирно, пізніше переросли в масові заворушення в ряді міст, відбулося мародерство і підпали державної і приватної власності: адміністративних будівель, торгових центрів та інших об'єктів, автомобілів.

7 січня 2022 року президент Касим-Жомарт Токаєв наказав силовикам стріляти без попередження. Він обійняв посаду голови Ради Безпеки. До цього впливовий орган очолював екс-президент Нурсултан Назарбаєв. У країні відключили інтернет. Каріма Масімова, главу Комітету нацбезпеки, затримали, звинуватили у «державній зраді», справа засекречена. Зараз Масімова судять за зачиненими дверима в столиці.

Січневі події, за офіційною інформацією, забрали життя 238 осіб. Сотні громадян скаржилися на тортури після затримань.

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Теги: Казахстан Касим-Жомарт Токаєв мітинг

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