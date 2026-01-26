Протести у Міннеаполісі: що відомо про чоловіка, якого вбили імміграційні агенти

Вбитий Алекс Претті протягом п'яти років працював медбратом у відділенні інтенсивної терапії

Вбивство 37-річного Алекса Претті федеральними імміграційними агентами спричинило нову хвилю масових протестів у Міннеаполісі. Трагедія, що сталася у суботу, 24 січня, стала вже другим подібним випадком у місті за січень. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Ситуація загострила конфлікт між місцевою владою та федеральним центром: губернатор Тім Волз заявив про недовіру до офіційного розслідування, а Дональд Трамп звинуватив міських чиновників у «підбурюванні до повстання».

Загиблий Алекс Претті протягом п'яти років працював медбратом у відділенні інтенсивної терапії місцевого медичного центру для ветеранів. Колеги та пацієнти згадують його як надзвичайно добру людину, яка присвятила життя порятунку інших та науковим дослідженням у галузі онкології. За словами батьків, Алекс почав відвідувати акції протесту проти жорстких імміграційних рейдів після того, як раніше цього місяця агенти ICE застрелили жінку – Рене Гуд.

Міністерство внутрішньої безпеки стверджує, що агенти діяли в межах самооборони, намагаючись роззброїти Претті, який нібито чинив опір. Проте аналіз відео, проведений CNN, зафіксував, що федеральний агент забрав зброю у чоловіка безпосередньо перед пострілом. Своєю чергою, поліція Міннеаполіса підтвердила, що Претті мав офіційний дозвіл на володіння зброєю і не мав жодних проблем із законом, окрім дрібних порушень правил паркування.

🚨🚨🚨 ICE just shot another person in MINNESOTA in broad daylight!! The man was on the ground and they were beating him — and then they FUCKING SHOT HIM!!!



Get these ICE murdering terrorists off our streets NOW!!!



pic.twitter.com/xaDlGtip7a — Morgan J. Freeman (@mjfree) January 24, 2026

Рідні загиблого категорично відкидають версію про загрозу з боку сина. Вони переконані, що Алекс намагався захистити жінку, яка опинилася поруч із агентами під час інциденту. Батько Алекса розповів, що вони обговорювали з сином правила безпеки на мітингах, і той обіцяв бути обережним. Сусіди та друзі описують його як спокійну та сердечну людину, яка не могла становити небезпеки для суспільства.

Наразі в Міннеаполісі введено посилені заходи безпеки, до охорони порядку залучено Нацгвардію. Через зіткнення протестувальників із федеральними силами, які застосовують сльозогінний газ, у місті закрили культурні заклади та перенесли спортивні заходи. Мер міста Джейкоб Фрей закликав припинити масштабні імміграційні операції, які, за його словами, виснажують ресурси поліції та дестабілізують ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни.