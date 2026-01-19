Генсек НАТО обговорив із Трампом безпеку в Гренландії

Рютте та Трамп обговорили питання безпеки в Гренландії та Арктиці

Через загострення конфлікту між США та Європою щодо Гренландії генсек НАТО Марк Рютте провів переговори з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генсека.

Рютте зауважив, що обговорив з президентом США питання безпеки в Гренландії та Арктиці.

«Ми продовжимо працювати над цим питанням, і я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним наприкінці цього тижня у Давосі», – наголосив генсек, маючи на увазі Всесвітній економічний форум, який триватиме з 19 до 23 січня.

Як повідомлялося, чергове загострення щодо прагнення Дональда Трампа викупити Гренландію спровокувало масштабну економічну кризу між США та Європою. Американський президент оголосив про запровадження з 1 лютого 10% мита на товари з восьми країн, серед яких Велика Британія, Німеччина, Франція та Данія.

Нагадаємо, 17 січня, у Данії та Гренландії пройшли масштабні акції протесту проти планів президента США Дональда Трампа щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати право острова на самовизначення та заявити, що Гренландія не продається.