У США з'явилася інсталяція, присвячена таємній листівці Трампа до Епштейна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: AP

Інсталяція є частиною кампанії за повне розсекречення файлів Епштейна

У центрі Вашингтона артгрупа «The Secret Handshake» встановила триметрову репліку вітальної листівки, яку пов'язують із Дональдом Трампом та покійним Джеффрі Епштейном. Про це пише «Главком» із посиланнням на CNN.

Об’єкт з’явився напередодні 20 січня – дня народження Епштейна, який помер у в'язниці під час слідства у справі про секс-торгівлю людьми. Інсталяція відтворює записку початку 2000-х років із зображенням оголеної жінки, підписом «Дональд» та неоднозначним побажанням про «чудові таємниці».

Ця акція є частиною кампанії за повне розсекречення справи Епштейна. Наразі Міністерство юстиції США оприлюднило лише незначну частку документів – менше 1% від загального масиву, що налічує понад два мільйони файлів. Згідно з чинним законодавством, крайній термін для публікації всіх матеріалів, пов'язаних із цією справою, встановлено на кінець 2025 року. Активісти використовують мистецькі заходи, щоб привернути увагу до зв’язків між політичними елітами та засудженим злочинцем.

Сам Дональд Трамп категорично заперечує автентичність записки та наявність близьких стосунків з Епштейном. Президент навіть подав до суду на видання The Wall Street Journal, яке першим опублікувало інформацію про цей лист. Попри відсутність офіційних звинувачень на адресу Трампа у цій справі, інсталяція нагадує про «книгу днів народження», складену соратницею Епштейна Гіслейн Максвелл, де зафіксовані приватні моменти з життя мільйонера.

Це не перша подібна акція групи «The Secret Handshake». Раніше вони встановлювали статую «Найкращі друзі назавжди» із зображенням Трампа та Епштейна, а також інші критичні об’єкти, що висміювали політику чинного президента. Нова інсталяція отримала офіційний дозвіл на перебування на Національній алеї до 23 січня, а перехожим пропонують підписувати об'єкт як символічне звернення до адміністрації Білого дому.

Статуя «Найкращі друзі назавжди» із зображенням Трампа та Епштейна
фото: Anadolu Ajansı

Нагадаємо, конгресмени-демократи комітету з нагляду Палати представників оприлюднили нові фото зі справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого засудили за сексуальні злочини. На світлинах зі злочинцем Епштейном можна побачити не лише президента США Дональда Трампа та експрезидента США Білла Клінтона, але й представників королівської родини, відомих акторів та особистостей.

До слова, нове опитування показало, що більшість американців, включаючи республіканців, схиляються до думки, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, знав про злочини Джеффрі Епштейна, навіть попри відсутність конкретних доказів його причетності. Опитування, проведене Reuters-Ipsos, виявило, що лише 18% опитаних вірять, що Трамп не знав про злочини, пов'язані з Епштейном, тоді як 60% респондентів вважають, що він, ймовірно, був обізнаний.

Теги: США Дональд Трамп активісти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

