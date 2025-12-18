Головна Світ Соціум
Винний конкурс у Сан-Франциско дискваліфікував 15 російських виноробень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Винний конкурс у Сан-Франциско дискваліфікував 15 російських виноробень
Виноробні з Росії не мали права брати участь у конкурсі через чинні обмеження
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Організатори визнали, що російські виноробні були помилково допущені до участі в конкурсі

San Francisco International Wine Competition дискваліфікував 15 російських виноробень через санкції США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

Організатори визнали, що російські виноробні були помилково допущені до участі, і підтвердили, що ті не мають права брати участь через чинні обмеження. Раніше російські посадовці називали допуск своїх вин «політичним проривом» і відкрито вихвалялися схемами постачання до США. Серед допущених учасників були й пов’язані з так званою винною імперією російського диктатора Володимира Путіна.

Завдяки зверненням українських дипломатів у Сан-Франциско, представників громади та американських партнерів організатори перевірили інформацію й ухвалили рішення про дискваліфікацію.

«Російські посадовці намагалися подати Сан-Франциско як доказ того, що для путінських вин «немає ізоляції». Натомість це рішення демонструє протилежне: санкції працюють, а авторитетні американські інституції не готові ставати вітриною для Кремля, в той час як українські міста обстрілюють, а українські виноградники опиняються під окупацією чи знищуються», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що попри санкції ЄС, російська еліта не відмовляє собі у колекційних винах. У Кремлі продовжують партіями купувати напої вартістю десятки тисяч доларів за пляшку. При чому займається цим близький друг дочки Путіна Катерини Тихонової Олексій Рєпік. Його компанія імпортує до РФ елітні вина в обхід санкцій

До слова, з початку 2026 року в Україні набере чинності оновлений закон «Про виноград, вино та продукти виноградарства», який запроваджує сучасні правила для галузі відповідно до європейських стандартів. Зміни стосуватимуться вирощування винограду, виробництва та маркування виноробної продукції.

вино США санкції

