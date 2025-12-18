Винний конкурс у Сан-Франциско дискваліфікував 15 російських виноробень

Виноробні з Росії не мали права брати участь у конкурсі через чинні обмеження

Організатори визнали, що російські виноробні були помилково допущені до участі в конкурсі

San Francisco International Wine Competition дискваліфікував 15 російських виноробень через санкції США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

Організатори визнали, що російські виноробні були помилково допущені до участі, і підтвердили, що ті не мають права брати участь через чинні обмеження. Раніше російські посадовці називали допуск своїх вин «політичним проривом» і відкрито вихвалялися схемами постачання до США. Серед допущених учасників були й пов’язані з так званою винною імперією російського диктатора Володимира Путіна.

Завдяки зверненням українських дипломатів у Сан-Франциско, представників громади та американських партнерів організатори перевірили інформацію й ухвалили рішення про дискваліфікацію.

«Російські посадовці намагалися подати Сан-Франциско як доказ того, що для путінських вин «немає ізоляції». Натомість це рішення демонструє протилежне: санкції працюють, а авторитетні американські інституції не готові ставати вітриною для Кремля, в той час як українські міста обстрілюють, а українські виноградники опиняються під окупацією чи знищуються», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що попри санкції ЄС, російська еліта не відмовляє собі у колекційних винах. У Кремлі продовжують партіями купувати напої вартістю десятки тисяч доларів за пляшку. При чому займається цим близький друг дочки Путіна Катерини Тихонової Олексій Рєпік. Його компанія імпортує до РФ елітні вина в обхід санкцій

До слова, з початку 2026 року в Україні набере чинності оновлений закон «Про виноград, вино та продукти виноградарства», який запроваджує сучасні правила для галузі відповідно до європейських стандартів. Зміни стосуватимуться вирощування винограду, виробництва та маркування виноробної продукції.