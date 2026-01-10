США готуються завдати удару по Ірану – WSJ

В адміністрації Трампа відбулися обговорення можливих військових заходів, включаючи авіаудари по іранських об’єктах

В Ірані регулярна армія офіційно заявила про готовність приєднатися до придушення масштабних антиурядових мітингів. Як повідомляє The Wall Street Journal, військові пообіцяли жорстко захищати державну власність та інфраструктуру, звинувативши в організації заворушень Ізраїль та іноземні терористичні групи. Це свідчить про зміну тактики режиму, який раніше залучав лише поліцію та парамілітарні загони. Про це пише «Главком».

На тлі жорстких дій Тегерана президент США Дональд Трамп заявив про готовність Вашингтона втрутитися. У соцмережах він зазначив, що іранський народ як ніколи близький до свободи, і пообіцяв підтримку. За даними американських посадовців, в адміністрації вже відбулися попередні обговорення можливих військових заходів, включаючи авіаудари по іранських об’єктах, якщо криваве придушення протестів не припиниться. Хоча наразі ознак негайної атаки немає, ці розмови підкреслюють серйозність намірів Білого дому.

Тим часом репресивна машина Ірану посилює тиск:

головний прокурор Тегерана попередив, що учасників сутичок судитимуть за статтею «ворог Бога», яка передбачає смертну кару;

корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив недоторканність теократичного ладу головним пріоритетом;

розвідка розсилає громадянам SMS із закликами доносити на протестувальників та залякує батьків відповідальністю за участь їхніх дітей у мітингах.

Незважаючи на залякування, демонстрації стають дедалі радикальнішими. Економічні вимоги остаточно змінилися закликами до повалення режиму, а в Тегерані та інших регіонах зафіксовано численні підпали урядових будівель та зіткнення з силовиками.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «підтримують хоробрий народ Ірану».

Також Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку війни Росії проти України.

До слова, за два тижні заворушень правозахисники з групи HRANA задокументували загибель щонайменше 62 осіб, серед яких 48 протестувальників та 14 силовиків. Іранська влада підтверджує вбивства поліцейських, а державні медіа транслюють кадри палаючих банків, станцій метро та автомобілів. Щоб зупинити координацію демонстрантів, у країні повністю відключили інтернет, що призвело до транспортного колапсу – зокрема, скасовано десятки авіарейсів між Іраном та Дубаєм.