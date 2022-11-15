Протестний дайджест: демонстрації під офісом «Червоного Хреста» і херсонські кавуни (фото)

Учасники акцій по всьому світу вимагали надати Україні більше озброєння

З 8 по 14 листопада основні акції проходили в Австралії, Німеччині, Латвії, Латвії, Норвегії, Франції, Італії, Великобританії, Швеції

Минулого тижня українці продовжували збирати акції солідарності на підтримку України в десятках країнах світу. Подробиці – в дайджесті «Главкома».

За інформацією Українського центру безпеки та співпраці з 8 по 14 листопада основні акції проходили в Австралії, Німеччині, Латвії, Латвії, Норвегії, Франції, Італії, Великобританії, Швеції.

Зокрема, 9 листопада в Парижі біля головного офісу Червоного Хреста відбулась акція проти бездіяльності цієї організації, організатори — Union des Ukrainiens de France.

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10 листопада акцію протесту з цією ж вимогою провели під офісом Червоного Хреста в Сіднеї, в Австралії.

«Головні вимоги до Міжнародного комітету Червоного Хреста: негайне розслідування теракту в Оленівській в'язниці, відправити моніторингову місію до місць утримання українських військовополонених, гарантувати безпечний обмін українських військовополонених. вигнати російський Червоний Хрест із Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) та Міжнародного комітету Червоного Хреста (ICRC), а також заборонити російському Червоному Хресту використовувати емблему Червоного Хреста», – розповіли в Українському центрі безпеки та співпраці.

Під час акції в Парижі організаторів було запрошено в офіс організації для обговорення оголошених вимог.

Також по всьому світу вимагали надати Україні більше озброєння та визнати Росію державою-терористом.

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Крім того, у Мюнхені, в Німеччині листопада відбувся розіграш прапора, підписаного Залужним, який отримав активіст Єгор Ярошинський від українських захисників.

У Сіднеї, в Австралії 13 листопада, як і в Мюнхені, проукраїнські активісти відсвяткували звільнення Херсону, пригощавши всіх охочих кавунами.

Також продовжились акції в підтримку іранського народу в його боротьбі за демократію та проти тиранії.

Під час демонстрації у Стокгольмі, у Швеції організація Nordic Ukraine Forum. Провела акцію з нагадуванням, що важлива цивільна інфраструктура українських міст зазнала масованих атак в тому числі від атак іранськими «дронами-камікадзе».

Нагадаємо, триває 265-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.

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