Протестувальники в Еквадорі погодилися на переговори з урядом



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Фото: Reuters

Президент Морено погодився переглянути субсидії

Представники уряду Еквадору та групи корінного населення країни проведуть перші прямі переговори, щоб покласти край протистоянням.

Про це повідомляє BBC.

Так, ООН заявила, що представники уряду Еквадору і корінних народів проведуть свої перші прямі переговори в неділю у спробі покласти край жорстоким протестам.

Так, протестувальники вимагають повернення субсидій на паливо, які уряд відібрав у рамках заходів жорсткої економії.

У доповідях йдеться, що президент Ленін Морено погодився переглянути субсидії, але не обов’язково їх скасувати.

Як відомо, минулого тижня Морено підписав указ про скасування з 3 жовтня субсидій на дизельне паливо і бензин, після чого ціни на них виросли більш ніж на 120%. Країну охопили протести, які в деяких містах переросли у заворушення. У ситуації, що склалася, Морено оголосив у країні надзвичайний стан.

У суботу мер столиці країни Хорхе Йюнда Мачадо заявив, що керівництво Еквадору погодилося піти назустріч протестувальникам і вивчити указ про скасування субсидій на паливо.

Нагадаємо, на вулицях столиці Еквадору Кіто тисячі демонстрантів вступили у зіткнення з поліцією. Демонстранти кидають коктейлі Молотова та каміння в спецзагони поліції, поліцейські відповідають сльозогінним газом та лупцюванням людей.