Проти експрезидента Молдови відкрито кримінальну справу через корупцію

Додон підозрюється в отриманні грошей від молдавського олігарха

Генпрокуратура Молдови порушила кримінальну справу за підозрою у корупції щодо експрезидента Ігоря Додона. Про це повідомила прессекретар прокуратура Маріана Керпек.

За її словами, 18 травня виконувач обов'язки генпрокурора Думітру Робу розпорядився розпочати кримінальне переслідування через відеозаписи, що з'явилися в публічному просторі влітку 2020 року.

Підставою для кримінальної справи стали відеозаписи зустрічі Ігоря Додона, що відбулася в червні 2019 року, з тодішнім лідером Демократичної партії Володимиром Плахотнюком. На відеофрагменті, знятому в офісі Демпартії, видно, що Плахотнюк передає Додону великий чорний пакет. З розмови очевидно, що в пакеті знаходяться гроші, призначені для фінансування Партії соціалістів, яку тоді очолював Додон.

Відеозаписи оприлюднив у 2020 році депутат Юрій Реніце. Наприкінці червня 2020 року Антикорупційна прокуратура відмовила у порушенні кримінальної справи на підставі відеозаписів, зазначивши, що «під час перевірки не виявила елементів злочину».

Напередодні Апеляційна палата (АП) Кишинева скасувала рішення суду Кишинева, який у 2019 році відмовив у порушенні кримінальної справи проти Додона, а також розпорядження колишнього заступника керівника Антикорупційної прокуратури Василя Левицького.

Раніше в середу Додон повідомив, що він оштрафований на максимальну суму 9 тис. леїв ($500) за те, що 9 травня порушив заборону на використання георгіївської стрічки. Він заявив, що має намір оскаржити рішення поліції у суді.

Нагадаємо, в кінці 2021 року Додона було визнано підозрюваним у причетності до розкрадання $12 млн у справі підприємства Energocom.