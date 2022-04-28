  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Санду заткнула рота Додону: постачання допомоги Україні продовжиться

    Президентка Молдови Майя Санду відповіла на провокації соціалістів - Санду заткнула рота Додону: постачання допомоги Україні продовжиться
    Президентка Молдови Майя Санду відповіла на провокації соціалістів

    Через територію Молдови в Україну транзитом ідуть вантажі

    Постачання палива в Україну через територію Молдови продовжиться, незважаючи на провокації соціалістів. Про це президентка Молдови Майя Санду заявила під час інтерв'ю молдавській журналістці Лілії Бураковській у авторській передачі «Територія свободи».

    «Ми нічого не зупинятимемо, навпаки, ми хочемо допомогти Україні. Сьогодні паливо, завтра зерно? Паливо – це не військове… Про паливо у Конституції нічого не написано. Так що пан Додон може про це не хвилюватися», - сказала Санду.

    Раніше в проросійському «Блоці комуністів та соціалістів» обурилися тим, що через територію Молдови в Україну транзитом йдуть вантажі.

    Нагадаємо, Санду запропонувала відправити в Україну першу військову допомогу. Президентка Молдови має намір відправити до Києва саперів для розмінування звільнених населених пунктів. «Ми намагаємося допомогти Україні та надати їй транспортні артерії, запропонували допомогти їм саперами, запропонували надати гуманітарну допомогу. Це те, що ми можемо», - сказала вона в інтерв'ю.

    Раніше Молдова відмовила Україні передати винищувачі «МіГ-29», щоб не дратувати Москву.

    Також Молдова звинуватила Росію у вербуванні найманців для війни з Україною.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Молдова війна Україна окупація Майя Санду #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Санду заткнула рота Додону: постачання допомоги Україні продовжиться