Санду заткнула рота Додону: постачання допомоги Україні продовжиться

Через територію Молдови в Україну транзитом ідуть вантажі

Постачання палива в Україну через територію Молдови продовжиться, незважаючи на провокації соціалістів. Про це президентка Молдови Майя Санду заявила під час інтерв'ю молдавській журналістці Лілії Бураковській у авторській передачі «Територія свободи».

«Ми нічого не зупинятимемо, навпаки, ми хочемо допомогти Україні. Сьогодні паливо, завтра зерно? Паливо – це не військове… Про паливо у Конституції нічого не написано. Так що пан Додон може про це не хвилюватися», - сказала Санду.

Раніше в проросійському «Блоці комуністів та соціалістів» обурилися тим, що через територію Молдови в Україну транзитом йдуть вантажі.

Нагадаємо, Санду запропонувала відправити в Україну першу військову допомогу. Президентка Молдови має намір відправити до Києва саперів для розмінування звільнених населених пунктів. «Ми намагаємося допомогти Україні та надати їй транспортні артерії, запропонували допомогти їм саперами, запропонували надати гуманітарну допомогу. Це те, що ми можемо», - сказала вона в інтерв'ю.

Раніше Молдова відмовила Україні передати винищувачі «МіГ-29», щоб не дратувати Москву.

Також Молдова звинуватила Росію у вербуванні найманців для війни з Україною.

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