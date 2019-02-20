Путін допустив відключення інтернету в Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент РФ Володимир Путін

Президент РФ сподівається, що західні партнери «100 разів подумають», перш ніж відключити Росії інтернет

Загроза відключення Росії від світової мережі інтернет теоретично є, треба бути до цього готовими.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з представниками ЗМІ.

«Я ж не можу за наших партнерів говорити, що у них на думці, я думаю, що це їм самим завдасть колосального збитку, шкоди», - цитує Путіна «Тасс».

Президент РФ сподівається, що «вони сто разів подумають, перш ніж це зробити».

У середу, 20 лютого, президент Росії Володимир Путін виступав зі своїм 15-м зверненням до Федеральних зборів.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що щорічне послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам у цьому році пройде не в Кремлі.