Метою Путіна є розпад Євросоюзу та НАТО, – Туск



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній прем’єр-міністр Польщі та ексглава Європейської ради Дональд Туск

Світові лідери не повністю розуміють серйозність ситуації – ексглава Європейської ради

Колишній прем’єр-міністр Польщі та ексглава Європейської ради Дональд Туск заявив, що метою президента Росії Володимира Путіна є розпад Європейського Союзу та НАТО.

Про це повідомляє «Польське радіо».

«Він за розпад Європейського Союзу та НАТО. У нього є союзники та помічники у цьому проекті: свідомі, мимовільні та так звані «корисні ідіоти». Усі три категорії можна знайти в польській партії «Право і справедливість», – сказав Туск.

За словами Туска, сьогодні ситуація серйозніша, ніж у минулому.

«Сьогодні ситуація серйозніша, ніж у минулому. Зміни в Києві, тісна реінтеграція Москви та Мінська та політика президента Трампа є достатніми причинами спробувати за будь-яку ціну відновити елементарний внутрішній консенсус у міжнародній політиці та відновити статус Польщі як регіонального лідера європейської інтеграції. Я боюся, що лідери не повністю розуміють серйозність ситуації», – зазначив Туск.

Читайте також:

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда, відмовиться їхати на Всесвітній форум пам’яті жертв Голокосту, який відбудеться в Ізраїлі через присутність на офіційних заходах президента РФ Володимира Путіна.