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    У світі

    Метою Путіна є розпад Євросоюзу та НАТО, – Туск

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    Колишній прем&rsquo;єр-міністр Польщі та ексглава Європейської ради Дональд Туск&nbsp; - Метою Путіна є розпад Євросоюзу та НАТО, – Туск
    Колишній прем’єр-міністр Польщі та ексглава Європейської ради Дональд Туск 

    Світові лідери не повністю розуміють серйозність ситуації – ексглава Європейської ради

    Колишній прем’єр-міністр Польщі та ексглава Європейської ради Дональд Туск заявив, що метою президента Росії Володимира Путіна є розпад Європейського Союзу та НАТО.

    Про це повідомляє «Польське радіо».

    «Він за розпад Європейського Союзу та НАТО. У нього є союзники та помічники у цьому проекті: свідомі, мимовільні та так звані «корисні ідіоти». Усі три категорії можна знайти в польській партії «Право і справедливість», – сказав Туск.

    За словами Туска, сьогодні ситуація серйозніша, ніж у минулому.

    «Сьогодні ситуація серйозніша, ніж у минулому. Зміни в Києві, тісна реінтеграція Москви та Мінська та політика президента Трампа є достатніми причинами спробувати за будь-яку ціну відновити елементарний внутрішній консенсус у міжнародній політиці та відновити статус Польщі як регіонального лідера європейської інтеграції. Я боюся, що лідери не повністю розуміють серйозність ситуації», – зазначив Туск.

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    ЄС НАТО Путін політика Дональд Туск
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