Путін вирішив, що Вікіпедія не потрібна росіянам



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Володимир Путін вирішив, що Вікіпедія не потрібна росіянам

Путін запропонував замінити Вікіпедію Великою російською енциклопедією

Президент Росії Володимир Путін запропонував замінити Вікіпедію її російським аналогом.

Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

«Щодо Вікіпедії... краще замінити її новою Великою російською енциклопедією в електронному вигляді. Це буде, в усякому разі, достовірна інформація в хорошій, сучасній, до речі кажучи, формі », - сказав Путін на засіданні Ради з російської мови.

Так він прокоментував висловлювання про те, що школярі часто користуються неперевіреними джерелами інформації, в тому числі «Вікіпедією».

Варто зазначити, що російська влада з 2016 року обговорюють створення вітчизняного аналога Вікіпедії. Тоді прем'єр-міністр Дмитро Медведєв затвердив робочу групу, яка займеться створенням електронної енциклопедії.

У Російській національній бібліотеці говорили, що новий інтернет-ресурс стане електронним аналогом Великої російської енциклопедії.

У жовтні 2019 року, як повідомляють «Відкриті медіа», некомерційне партнерство «Вікімедіа РУ», що розвиває російський сегмент «Вікіпедії», отримало президентський грант на 8,5 мільйона рублів (3 021 750 грн, - ред.).