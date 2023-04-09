Путіна чекає доля Цезаря? Британський генерал назвав імовірних убивць диктатора

Швидкий український контрнаступ буде успішним і зламає бойовий дух російських військ

Британський генерал-лейтенант Річард Даннат опублікував статтю в Daily Telegraph. Він спрогнозував, що главу Кремля вб’є його найближче оточення, як це сталося з Юлієм Цезарем.

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Британський військовий вважає, що швидкий український контрнаступ буде успішним і зламає бойовий дух російських військ. За його словами, вже незабаром можуть повторитися вересневі події під Харковом, «молоді російські чоловіки розвернуться і втечуть».

«Ця катастрофа може стати фактором, який вимете Путіна з Кремля», – вважає експерт.

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У ролі російського Брута генерал бачить начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Якщо у того буде «достатньо підтримки та морального духу, війна може тривати менше двох років».

Нагадаємо, 5 квітня Путін провів перше повноцінне засідання Ради безпеки Російської Федерації з жовтня 2022 року. Москва намагається подавати ситуацію в Україні як контрольовану.

Також Володимир Путін наказав своїм загарбникам відсунути ЗСУ на безпечну відстань. Про це він сказав під час зустрічі з донецьким гауляйтером Денисом Пушиліним.