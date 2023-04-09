Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Путіна чекає доля Цезаря? Британський генерал назвав імовірних убивць диктатора

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путіна чекає доля Цезаря? Британський генерал назвав імовірних убивць диктатора
Путіна вб'ють, причому хтось із найближчого оточення, вважає генерал Річард Даннат
фото з відкритих джерел

Швидкий український контрнаступ буде успішним і зламає бойовий дух російських військ

Британський генерал-лейтенант Річард Даннат опублікував статтю в Daily Telegraph. Він спрогнозував, що главу Кремля вб’є його найближче оточення, як це сталося з Юлієм Цезарем.

Британський військовий вважає, що швидкий український контрнаступ буде успішним і зламає бойовий дух російських військ. За його словами, вже незабаром можуть повторитися вересневі події під Харковом, «молоді російські чоловіки розвернуться і втечуть».

«Ця катастрофа може стати фактором, який вимете Путіна з Кремля», – вважає експерт.

У ролі російського Брута генерал бачить начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Якщо у того буде «достатньо підтримки та морального духу, війна може тривати менше двох років».

Нагадаємо, 5 квітня Путін провів перше повноцінне засідання Ради безпеки Російської Федерації з жовтня 2022 року. Москва намагається подавати ситуацію в Україні як контрольовану.

Також Володимир Путін наказав своїм загарбникам відсунути ЗСУ на безпечну відстань. Про це він сказав під час зустрічі з донецьким гауляйтером Денисом Пушиліним.

Читайте також: «Свідок Путіна» режисер Манський: Кремль переповнений страхом
Теги: катастрофа війна контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фіни дали Росії чітко зрозуміти, що поняття нейтралітету залишилося в далекому минулому
Геополітичне фіаско Путіна: вступ Фінляндії до НАТО унеможливить захоплення Сувалкського коридору Росією
7 квiтня, 15:40
«У президента Бразилії Лули із законом проблеми завжди»
Путіну – Крим, Зеленському – Неймара та частину Бразилії
7 квiтня, 18:09
Twitter «розморозив» акаунти Путіна та МЗС РФ
Twitter «розморозив» акаунти Путіна та МЗС РФ, – розслідування
Вчора, 04:00

Соціум

Путіна чекає доля Цезаря? Британський генерал назвав імовірних убивць диктатора
Путіна чекає доля Цезаря? Британський генерал назвав імовірних убивць диктатора
Пропагандист вирішив протестувати гранатомет НАТО, але щось пішло не так
Пропагандист вирішив протестувати гранатомет НАТО, але щось пішло не так
Загиблих на війні в Україні земляків Шойгу таємно поховали далеко від дому
Загиблих на війні в Україні земляків Шойгу таємно поховали далеко від дому
У пропагандистки Скабєєвої сталася істерика через майбутній контрнаступ ЗСУ
У пропагандистки Скабєєвої сталася істерика через майбутній контрнаступ ЗСУ
Гамбург огорнув токсичний дим, влада закликала містян закрити вікна
Гамбург огорнув токсичний дим, влада закликала містян закрити вікна
Папа Римський у великодньому посланні звернувся з проханням до росіян
Папа Римський у великодньому посланні звернувся з проханням до росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання
36K
Сьогодні Вербна неділя: як святкувати і що не можна робити
31K
Курс долара перетнув «червону лінію»: експерти дали валютний прогноз
13K
Онуфрій визнав, що має російське громадянство та пояснив, чому не відмовився від нього
11K
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8593
Колаборанти злякалися вибухів у Мелітополі і розповіли важливу інформацію: деталі

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
Вчора, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Вчора, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Вчора, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Вчора, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Вчора, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Вчора, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту