Ракети атакували російський Орел (відео)

Пошкодження отримали кілька машин

Орловська область РФ потрапила під атаку. У результаті роботи ППО нібито кілька об'єктів було знищено в повітрі, частина осколків потрапила на територію житлового сектора. Про це повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков, передає «Главком».

«Пошкодження отримали кілька машин, скління балконів житлових будинків і приватних домоволодінь. На цей час інформації про постраждалих немає. Міські установи та об'єкти інфраструктури працюють у штатному режимі. На місцях події працюють співробітники МНС та правоохоронних органів», – йдеться у повідомленні.

Губернатор напередодні зауважував про ракетну атаку в регіоні.

До слова, увечері, 12 листопада, у тимчасово окупованому Бердянську прогриміла серія потужних вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, зафіксовано декілька влучань, а на кількох локаціях після влучань видніється пожежа.