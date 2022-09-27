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Рашисти викрали в українців культову фразу «Доброго вечора...»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти викрали в українців культову фразу «Доброго вечора...»
фото з соцмереж

Росіяни активно публікують в соцмережі фото з надписами «добрый вечер мы из России»

Фраза «Доброго вечора, ми з України» стала вже культовим привітанням для українців. Однак росіяни ніколи не вміли придумувати щось якісне своє, тож просто нахабно вкрали її. Фото з відповідним надписом публікують росіянки в соцмережах.

«Вся їх історія, культура, вєлічіє – крадений труд і крадені таланти поневолених народів. Украли і наше «Доброго вечора, ми з України». Так, розумію, раби не можуть мислити креативно. Допоможу. Ловіть напис на шеврон: «Доброй ночи, мы орки, кароче». Саме через «А». Не дякуйте. Гроші за креатив перерахуйте на ЗСУ», – прокоментував таке фото телеведучий одного із українських каналів.

Раніше повідомлялося, що рашисти вкрали собаку у захисниці «Азовсталі» і подарували Кадирову.

Крім того, захисник України до російських генералів, щоб ті видали солдатам білизну, оскільки вони вкрали труси його дружини.

Теги: окупанти Україна росія

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