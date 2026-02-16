Головна Світ Соціум
Рекрутери «Вагнера» вербують європейців для терактів у Європі – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Активний рекрутинг європейців «Вагнером» став можливим завдяки соцмережам
фото: російські ЗМІ

За останні роки Кремль розширив кампанію дестабілізації та диверсій по всій Європі

За даними західних розвідників, рекрутери та пропагандисти, які раніше працювали на російську ПВК «Вагнер», стали основним інструментом для організації Кремлем диверсій по всій Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Статус «вагнерівців» залишається невизначеним з червня 2023 року, після невдалого повстання проти вищого військового командування РФ, яке призвело до репресій і смерті засновника угрупування Євгена Пригожина. Однак вербувальники «Вагнера», які спеціалізувалися на залученні чоловіків з глибинки Росії воювати проти України, отримали нове завдання – вербувати малозабезпечених європейців для здійснення диверсій на території НАТО, заявляють чиновники.

Протягом останніх двох років Кремль розширив кампанію дестабілізації та диверсій по всій Європі, спрямовану на підірвання підтримки України Заходом та поширення соціальних заворушень. Однак, зіткнувшись зі значним скороченням кількості таємних агентів після низки висилок дипломатів із європейських столиць, керівники російської військової розвідки (ГРУ) та ФСБ активно залучають колишніх працівників «Вагнера», які шукають «одноразових» агентів для виконання завдань у Європі, повідомили західні чиновники.

За словами високопоставлених європейських розвідників, агенти отримують від оперативників «Вагнера» завдання на все: від підпалів автомобілів політиків і складів із допомогою для України до видавання себе за нацистських пропагандистів. Зазвичай завербовані особи отримують за це гроші, часто є маргіналізованими та іноді позбавленими чіткої мети. «Вагнер» мав готову мережу пропагандистів і рекрутерів, які «розмовляють їхньою мовою», – зазначив один європейський чиновник.

За словами посадовця, російські спецслужби зазвичай прагнуть встановити принаймні два «проміжні» рівні між собою та агентами, яких вони хочуть залучити до співпраці. Водночас ФСБ, як правило, звертається до кримінальних мереж і російської діаспори, з якими вона налагодила зв'язки в ближньому зарубіжжі Росії, але вони виявилися менш ефективними в масовому наборі персоналу, додали співрозмовники видання.

Як зазначає видання, активний рекрутинг європейців став можливим завдяки значній онлайн присутності самого ПВК «Вагнера» і його прихильників в соцмережах. Ексочільник «вагнерівців» Пригожин свого часу був відповідальним за управлінням найвідомішою російською «фабрикою тролів» у Санкт-Петербурзі, яка понад десять років тому почала поширювати дезінформацію серед західної аудиторії.

Роль мережі «Вагнер» у саботажній кампанії Росії з самого початку перебувала під пильною увагою європейських розвідувальних і безпекових служб. Зокрема, саме акаунти в соцмережах, керовані «Вагнером», були відповідальні за вербування групи британців наприкінці 2023 року, які підпалили склад у Східному Лондоні, де зберігалася допомога для України.

Після цієї диверсії європейські агентства поступово виявили значно ширшу мережу «одноразових» агентів «Вагнера» по всій Європі. Водночас західні органи безпеки мають певну перевагу: хоч російські вербувальники виграють у масштабі та витратах, використовуючи «вагнерівців» для набору диверсантів-аматорів, вони поступаються у компетентності та секретності. Наразі вдалося запобігти більшій кількості атак, ніж агентам вдалося організувати, повідомляють західні чиновники.

Раніше повідомлялося, що Європейські служби безпеки та розвідка фіксують значну ескалацію скоординованої диверсійної кампанії, яку, за їхніми даними, очолює Москва. Financial Times повідомляє, що ці дії становлять зростаючу загрозу для цивільного населення і європейської інфраструктури, виходячи за межі дрібних нападів

ПВК Вагнера Європа диверсія теракт російські агенти

