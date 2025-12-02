Головна Країна Кримінал
СБУ викрила британського військового інструктора на співпраці з Росією – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
СБУ викрила британського військового інструктора на співпраці з Росією – ЗМІ
Наразі підозрюваний перебуває під вартою
фото: УП

Росс Девід Катмор прибув в Україну як військовий інструктор

Контррозвідка СБУ спільно зі спецслужбами Великої Британії викрила британця Росса Девіда Катмора. За даними слідства, він протягом 2024-2025 років здійснював розвідувальну та диверсійну діяльність на території України за наказом РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

Спецоперацію з викриття відбулася на початку жовтня. За словами співрозмовника видання, Росс Девід Катмор у 2024 році прибув в Україну як військовий інструктор для допомоги у навчанні та підготовці особового складу ЗСУ. Катмор мав військовий досвід, отриманий під час проходження військової служби в армії Великої Британії та перебування на Близькому Сході.

Для виконання завдань на території України Катмор отримав від РФ вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Зокрема, слідство має підстави вважати, що інструктор завозив та розподіляв в Україні зброю, з якою були вбиті Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій.

Зазначається, що наразі Катмор затриманий, перебуває під вартою. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині агента ФСБ. Зловмисник коригував артилерійські обстріли та дронові удари по прифронтовому Нікополю.

Як повідомлялося, контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Зловмисник передавав окупантам координати для штурму позицій Сил оборони на Куп’янському напрямку.

До слова, Служба безпеки затримала громадянина Російської Федерації, який співпрацював з ФСБ, перебуваючи в одному з бойових підрозділів ЗСУ.

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
