СБУ викрила британського військового інструктора на співпраці з Росією – ЗМІ

Росс Девід Катмор прибув в Україну як військовий інструктор

Контррозвідка СБУ спільно зі спецслужбами Великої Британії викрила британця Росса Девіда Катмора. За даними слідства, він протягом 2024-2025 років здійснював розвідувальну та диверсійну діяльність на території України за наказом РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

Спецоперацію з викриття відбулася на початку жовтня. За словами співрозмовника видання, Росс Девід Катмор у 2024 році прибув в Україну як військовий інструктор для допомоги у навчанні та підготовці особового складу ЗСУ. Катмор мав військовий досвід, отриманий під час проходження військової служби в армії Великої Британії та перебування на Близькому Сході.

Для виконання завдань на території України Катмор отримав від РФ вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Зокрема, слідство має підстави вважати, що інструктор завозив та розподіляв в Україні зброю, з якою були вбиті Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій.

Зазначається, що наразі Катмор затриманий, перебуває під вартою. Слідчі дії тривають.

