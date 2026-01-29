Чи готова Європа самостійно забезпечити Україну розвідданими без США? Аналіз FT

Європейські лідери дедалі серйозніше оцінюють власну залежність від США у сферах розвідки, логістики, протиракетної оборони та командування

Європа готова замінити американські розвіддані для України за кілька місяців

Європейські країни заявляють про готовність у стислі терміни компенсувати американські розвідувальні можливості для України, якщо Сполучені Штати скоротять або припинять таку підтримку. Про це пише Financial Times, передає «Главком».

За даними видання, за рік після повернення Дональда Трампа до влади та відмови США від прямих поставок озброєнь Україні, європейські союзники змогли доволі ефективно замістити значну частину американської військової допомоги.

Тепер, як зазначають співрозмовники FT, Європа розглядає сценарії, за яких зможе покрити й розвідувальний компонент – один із найчутливіших елементів підтримки Києва.

За оцінками європейських посадовців і військових експертів, повна заміна американських розвідданих у короткостроковій перспективі була б складною, однак критично важливі дані для України можуть бути забезпечені протягом кількох місяців за рахунок поєднання супутникових можливостей, розвідки окремих країн НАТО та координації на рівні ЄС.

Financial Times зазначає, що дискусії про «НАТО без Америки» ще кілька років тому вважалися немислимими, однак нині вони стали реальним предметом стратегічного планування. Європейські лідери дедалі серйозніше оцінюють власну залежність від США у сферах розвідки, логістики, протиракетної оборони та командування.

Водночас у матеріалі наголошується, що повноцінна заміна американських спроможностей вимагатиме років і десятків мільярдів євро інвестицій, але досвід підтримки України показав, що в умовах політичної необхідності Європа здатна діяти значно швидше, ніж очікувалося раніше.

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що протягом останнього року саме Париж надає Україні приблизно дві третини всієї розвідувальної інформації, тоді як раніше ключову роль у цьому відігравали Сполучені Штати.

Варто зазначити,що у березні 2025 року США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних.