Визнання Палестини заохочує ХАМАС і шкодить миру – Рубіо

Рубіо: У ситуації, коли ХАМАС відмовляється від перемир’я, це призведе до автоматичного визнання Палестини у вересні з боку кількох країн. Це абсурд

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що створення палестинської держави неможливе без згоди Ізраїлю

Плани Великої Британії, Франції та Канади визнати Палестину можуть стати стимулом для бойовиків ХАМАС і негативно вплинути на мирний процес. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю для Fox News Radio, передає «Главком».

За словами Рубіо, створення палестинської держави неможливе без згоди Ізраїлю. При цьому, підкреслив він, жодна з країн, які виступають за її визнання, не може чітко окреслити, де саме буде розташована ця держава і хто нею керуватиме.

«Уявіть, що ви – ХАМАС. У вас досі перебувають у заручниках 20 невинних людей. Ви зберігаєте тіла понад 50 осіб, яких убили, зґвалтували й закатували 7 жовтня 2023 року. Ви ховаєтеся в тунелях, а тим часом чуєте, що ці держави підтримують вас… Це фактично стимул для вас продовжувати», – зауважив Рубіо.

Він також прокоментував попередження Лондона щодо можливого визнання Палестини, якщо до кінця вересня Ізраїль не погодиться на перемир’я. На думку Рубіо, така позиція підриває переговорний процес.

«У ситуації, коли ХАМАС відмовляється від перемир’я, це призведе до автоматичного визнання Палестини у вересні з боку кількох країн. Це абсурд», – пояснив він.

Держсекретар США також підкреслив, що у трьох західних державах існують потужні електоральні групи, які чинять тиск на владу з вимогою визнати Палестину, не зважаючи на міжнародні наслідки такого кроку.

«Мені хотілося б, щоб усі ці країни хоча б раз відкрито заявили: ви повинні негайно звільнити 20 живих заручників. Вони – справжні заручники. Хотілося б, аби цьому питанню приділяли стільки ж уваги, як і всім іншим аспектам ситуації», – підсумував Рубіо.

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати Палестину державою на засіданні ООН у вересні. Це рішення ухвалюється на тлі поширення голоду в Газі, що, за словами Карні, робить перспективу створення палестинської держави «буквально зникаючою на наших очах». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Канада засуджує той факт, що уряд Ізраїлю допустив розгортання катастрофи в Газі», – додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, уряд Мальти оголосить про визнання держави Палестина під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр країни Роберт Абела, передає «Главком».

Абела зазначив, що про це рішення буде повідомлено в Нью-Йорку під час Конференції високого рівня ООН щодо врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною.

До слова, наприкінці травня 2024 року влада трьох європейських країн – Норвегії, Ірландії та Іспанії – оголосила, що визнає Палестину як державу. На той момент державу Палестина офіційно визнавали 143 з 193 країн-членів ООН, зокрема Росія і Китай. Державність Палестини не визнають такі країни, як США, Велика Британія, Німеччина та Ізраїль.