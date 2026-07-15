США розпочали передачу Україні ліцензії на ракети Patriot – Kyiv Independent

Компанія Lockheed Martin вже погодила передачу ліцензії, а сам процес перейшов із політичної у технічну площину

США розпочали процедуру передачі Україні ліцензії на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. За інформацією джерел, процес уже перейшов від політичних домовленостей до практичної реалізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv Independent.

Як повідомив виданню неназваний український посадовець, американська компанія Lockheed Martin, яка є власником технології та основним виробником ракет-перехоплювачів Patriot, уже надала згоду на передачу Україні відповідної ліцензії.

За словами співрозмовника видання, він не очікує, що процедура триватиме кілька місяців, як припускали раніше. Водночас інших деталей щодо термінів реалізації поки не розкривають.

У Kyiv Independent зазначають, що нині ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot за межами Сполучених Штатів мають лише дві країни – Японія та Німеччина.

На думку видання, запуск власного виробництва дозволить Україні спрямувати ресурси оборонно-промислового комплексу безпосередньо на виготовлення ракет, а також зменшити залежність від постачання готової продукції зі США.

Йдеться про один із ключових елементів посилення української системи протиповітряної оборони, яка регулярно використовує комплекси Patriot для перехоплення російських балістичних ракет.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати Україні право на виробництво ракет до систем Patriot. За його словами, американська компанія, яка вже будує чотири заводи, здатна організувати виробництво в Україні протягом двох-трьох місяців. Трамп наголосив, що отримання ліцензії дасть змогу Україні самостійно виготовляти ракети та скоротити залежність від тривалих поставок зі Сполучених Штатів.