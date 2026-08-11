The Telegraph: США побоялися передати Україні головний секрет Patriot

Наразі ліцензії на виробництво Patriot мають лише дві країни світу – Німеччина та Японія

Ключовий компонент ракети виявився настільки секретним, що Вашингтон обмежив доступ до нього навіть для найближчих союзників

Президент США Дональд Трамп змінив позицію щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot через побоювання, що критично важлива американська технологія може потрапити до рук Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Вашингтон переглянув плани щодо передачі технологій

Раніше американський президент подавав передачу Україні секретних креслень найсучаснішої американської ракети як доволі просту справу. Під час саміту НАТО в Анкарі в липні Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському про готовність Вашингтона надати відповідний дозвіл.

«Ми дамо вам ліцензію на виробництво Patriot», – сказав президент США Володимиру Зеленському в кулуарах саміту НАТО в Анкарі в липні.

Трамп тоді припустив, що після того, як американські фахівці покажуть українцям технологію виробництва, заводи в Україні зможуть «досить швидко» розпочати випуск власних ракет.

Однак згодом президент США відступив від своєї обіцянки. Під час засідання уряду в Кемп-Девіді, штат Меріленд, минулої п'ятниці він заявив про ризики, пов'язані з передачею передових військових технологій.

«Такі технології дуже непросто передавати... Люди, яким ви даєте цю технологію, одного дня можуть обернути її проти вас», – заявив Трамп.

За інформацією The Telegraph, зміна позиції президента США стала наслідком дедалі гострішої суперечки щодо того, чи варто передавати Україні відповідні технології. Помічники Трампа та експерти побоюються, що американські секрети можуть потрапити до рук Росії.

Одним із ключових компонентів ракети Patriot є невеликий радар, який компанія Boeing виробляє в штаті Алабама. Технологія настільки передова, що Білий дім обмежує її експорт навіть найближчим союзникам США.

Йдеться про активну радіолокаційну головку самонаведення Ka-діапазону PAC-3. Цей радар фактично виконує роль «очей і вух» ракети-перехоплювача. Він виявляє ракету противника в останні миті її польоту та спрямовує Patriot на пряме зіткнення з нею.

Україна потребує ракет на тлі загрози зимових ударів

Водночас відмова надати Україні доступ до цієї технології може мати серйозні наслідки для обороноздатності країни. Росія готується до чергової зимової кампанії ракетних і дронових ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі, тоді як українські запаси ракет Patriot вичерпуються.

Під час російського обстрілу в середу українська протиповітряна оборона не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по Київській області. Внаслідок удару загинули 17 людей, інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

«Кожен пакет протибалістичних ракет рятує життя наших людей. І кожна ніч, коли нам їх бракує, призводить до жертв», – сказав Зеленський.

Президент України та українські генерали побоюються, що зима буде катастрофічною. Шанси Зеленського отримати 300 ракет, необхідних для захисту країни та протистояння очікуваному зимовому наступу, виглядають невисокими.

Експортні обмеження ускладнюють виробництво Patriot в Україні

Однією з головних перешкод для організації виробництва Patriot в Україні залишається суворе американське законодавство у сфері експортного контролю. Воно покликане не допустити, щоб передові військові технології вийшли з-під контролю Вашингтона.

Дозвіл Україні виробляти власні ракети вимагатиме передачі не лише обладнання, а й креслень, програмного забезпечення та спеціальних знань, необхідних для виробництва цієї складної зброї.

Високопоставлене джерело в уряді Великої Британії, знайоме з процесом ухвалення рішень у США, повідомило, що саме ці перешкоди є головними причинами затримки.

Американським посадовцям також доведеться встановити кожен український завод, кожного працівника та кожного субпідрядника, які отримають доступ до технології. Крім того, Вашингтон потребуватиме гарантій того, що секретні дані не зможуть викрасти або передати Росії.

Водночас переговори щодо можливого виробництва перехоплювачів в Україні остаточно не припинилися. Раніше повідомлялося, що США продовжують переговори щодо надання Україні дозволу на виробництво перехоплювачів для систем Patriot навіть після того, як Трамп висловив сумніви щодо такої домовленості.