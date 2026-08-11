Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Слабке місце у російській балістиці знайдено. Захід запропонував Україні нову тактику

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Слабке місце у російській балістиці знайдено. Захід запропонував Україні нову тактику
Пускова установка ОТРК «Іскандер-М»
фото: militarnyi.com

Масштаби виробництва ракет у РФ та дефіцит перехоплювачів змусили шукати спосіб знищувати загрозу ще до запусків

Україні та її партнерам потрібно зосередитися не лише на перехопленні російських балістичних ракет, а й на знищенні підприємств, де їх виробляють, та пускових установок на території Росії. Для цього Києву необхідні західні засоби ураження та розвідувальна інформація для наведення на цілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на редакційну статтю Financial Times.

Війна дедалі більше переходить у повітря

Після чотирьох із половиною років повномасштабної війни протистояння між Росією та Україною дедалі більше переходить у повітря. Повсюдна присутність дронів і сенсорів на лінії фронту зробила маневрування практично неможливим. Війна на землі залишається жахливою та кривавою, але значною мірою статичною.

Українські та російські сили натомість нарощують ракетні й дронові атаки, намагаючись виснажити одна одну. Президент України Володимир Зеленський минулого місяця в інтерв'ю FT заявив, що саме битва в небі визначить результат війни.

Однією з найпомітніших подій цього року стала ефективність українських ударів на середню та велику відстань. Сили оборони завдають потужних ударів по російських військових об'єктах у Криму та логістичних маршрутах, які з'єднують окупований півострів із територією Росії. Через це Москві стає дедалі складніше обороняти та забезпечувати цю територію.

Київ також використовує дедалі точніші далекобійні безпілотники та деякі ракети для ударів по підприємствах російського оборонно-промислового комплексу, нафтопереробних заводах і складах. У Financial Times вважають, що саме зараз Україна мала б розвинути цю перевагу за допомогою західних партнерів і змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Водночас останні тижні продемонстрували вразливість самої України до російських балістичних атак. Частково це пов'язано з тим, що партнери не зробили більше для посилення української протиповітряної оборони.

Дефіцит перехоплювачів стає критичною проблемою

У 2024 та 2025 роках Росія наростила виробництво балістичних ракет, використовуючи прогалини в західних санкціях для закупівлі необхідних компонентів. За оцінками військових аналітиків та представників української розвідки, РФ здатна виробляти близько 70 таких ракет на місяць.

Лише минулого місяця Росія випустила по українських цілях 198 балістичних ракет. Єдиним надійним засобом Києва проти них залишається американська система Patriot, однак запаси ракет-перехоплювачів для неї майже вичерпані. Москва практично безперешкодно завдає ударів по підприємствах української оборонної промисловості, транспортних вузлах, енергетичній та водній інфраструктурі.

Війна з Іраном серйозно виснажила запаси ракет-перехоплювачів США та їхніх союзників у Перській затоці. Нещодавні кроки щодо розширення американського виробництва дадуть результат лише через роки. Тому європейські партнери, які мають значні запаси, зокрема Іспанія та Греція, мають передати Україні більше таких ракет.

Financial Times також наголосила на важливості плану щодо ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів Patriot безпосередньо в Україні. Президент США Дональд Трамп нещодавно дав зрозуміти, що вагається щодо відповідної угоди, на яку погодився лише минулого місяця на саміті НАТО, хоча українські посадовці та виробники готуються рухатися вперед.

Україні можуть знадобитися роки, щоб узгодити передачу технологій і створити сертифікований ланцюг постачання, тому виробництво Patriot не стане короткостроковим вирішенням проблеми. Однак сама наявність такої угоди могла б заохотити партнерів передати Україні власні запаси, якщо вони знатимуть, що згодом зможуть їх поповнити.

Україні потрібно не лише перехоплювати, а й знищувати загрозу

Франція та Італія, як зазначає видання, мають прискорити постачання систем SAMP/T NG та додатково розширити лінії складання ракет-перехоплювачів. У довгостроковій перспективі Україні та її партнерам також варто залучати оборонні стартапи до створення дешевших ракет-перехоплювачів, придатних для масового виробництва.

Однак лише нарощування кількості засобів ППО проблему не вирішить. Партнери мають допомогти Україні засобами ураження та розвідувальною інформацією для наведення на цілі, щоб знищувати підприємства з виробництва балістичних ракет і пускові установки на території Росії.

Масштаби російського виробництва ракет і дефіцит перехоплювачів означають, що українським силам потрібно «бити по лучнику, а не лише по стрілі».

Нагадаємо, у Комсомольську-на-Амурі в Хабаровському краї спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, який є найбільшим підприємством регіону та найсхіднішим НПЗ Росії. Жителі повідомили про займання близько 11-ї години ранку за місцевим часом. Аналітики ASTRA вивчили кадри з місця події та підтвердили, що горить ТОВ «РН-Комсомольський НПЗ» – дочірнє підприємство «Роснафти». Причини пожежі наразі не встановлені.

Теги: війна Україна балістичні ракети росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 серпня, 00:00
росЗМІ
Росія провалила план мобілізації до безпілотних військ
20 липня, 16:03
Оцінка масштабів пошкоджень триває
Росія третій день б'є по газових об'єктах в одній з областей України
21 липня, 11:05
Путін шукає способи фінансування війни
Путін знайшов новий спосіб фінансування війни
21 липня, 16:47
Штурм відбили бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону
Бійці ДПСУ зупинили ворожий наступ на Харківщині: знищені 18 окупантів
27 липня, 12:09
Окрім Києва, Покровський уже побував у прифронтових Слов’янську та Ізюмі
Російський музикант розкрив справжню причину раптового приїзду до Києва
8 серпня, 16:18
Глава Офісу президента пояснив, чому РФ намагається привласнити спадщину Київської держави
Глава Офісу президента пояснив, чому РФ намагається привласнити спадщину Київської держави
15 липня, 15:41
У Сумській області сталося масштабне аварійне знеструмлення
У Сумській області сталося масштабне аварійне знеструмлення
30 липня, 10:47
Момент атаки російського дрона на чоловіка у Херсоні
Російський дрон атакував чоловіка посеред Херсона: момент потрапив на відео (оновлено)
4 серпня, 10:35

Соціум

Слідчі знайшли ДНК на дроні, який атакував український Ан-124: слід веде до Литви
Слідчі знайшли ДНК на дроні, який атакував український Ан-124: слід веде до Литви
Спалах Еболи забрав понад 2000 життів у ДР Конго
Спалах Еболи забрав понад 2000 життів у ДР Конго
США пустили на металобрухт два захоплені російські танкери
США пустили на металобрухт два захоплені російські танкери
Російський аналог Starlink створив серйозну проблему для ЗСУ – «Флеш»
Російський аналог Starlink створив серйозну проблему для ЗСУ – «Флеш»
Колишнє службове житло Навроцького викликало суперечки у Польщі
Колишнє службове житло Навроцького викликало суперечки у Польщі
Останки Євгена Коновальця ексгумували у Роттердамі: що буде далі
Останки Євгена Коновальця ексгумували у Роттердамі: що буде далі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
188K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
67K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua