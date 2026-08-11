Слабке місце у російській балістиці знайдено. Захід запропонував Україні нову тактику

Масштаби виробництва ракет у РФ та дефіцит перехоплювачів змусили шукати спосіб знищувати загрозу ще до запусків

Україні та її партнерам потрібно зосередитися не лише на перехопленні російських балістичних ракет, а й на знищенні підприємств, де їх виробляють, та пускових установок на території Росії. Для цього Києву необхідні західні засоби ураження та розвідувальна інформація для наведення на цілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на редакційну статтю Financial Times.

Війна дедалі більше переходить у повітря

Після чотирьох із половиною років повномасштабної війни протистояння між Росією та Україною дедалі більше переходить у повітря. Повсюдна присутність дронів і сенсорів на лінії фронту зробила маневрування практично неможливим. Війна на землі залишається жахливою та кривавою, але значною мірою статичною.

Українські та російські сили натомість нарощують ракетні й дронові атаки, намагаючись виснажити одна одну. Президент України Володимир Зеленський минулого місяця в інтерв'ю FT заявив, що саме битва в небі визначить результат війни.

Однією з найпомітніших подій цього року стала ефективність українських ударів на середню та велику відстань. Сили оборони завдають потужних ударів по російських військових об'єктах у Криму та логістичних маршрутах, які з'єднують окупований півострів із територією Росії. Через це Москві стає дедалі складніше обороняти та забезпечувати цю територію.

Київ також використовує дедалі точніші далекобійні безпілотники та деякі ракети для ударів по підприємствах російського оборонно-промислового комплексу, нафтопереробних заводах і складах. У Financial Times вважають, що саме зараз Україна мала б розвинути цю перевагу за допомогою західних партнерів і змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Водночас останні тижні продемонстрували вразливість самої України до російських балістичних атак. Частково це пов'язано з тим, що партнери не зробили більше для посилення української протиповітряної оборони.

Дефіцит перехоплювачів стає критичною проблемою

У 2024 та 2025 роках Росія наростила виробництво балістичних ракет, використовуючи прогалини в західних санкціях для закупівлі необхідних компонентів. За оцінками військових аналітиків та представників української розвідки, РФ здатна виробляти близько 70 таких ракет на місяць.

Лише минулого місяця Росія випустила по українських цілях 198 балістичних ракет. Єдиним надійним засобом Києва проти них залишається американська система Patriot, однак запаси ракет-перехоплювачів для неї майже вичерпані. Москва практично безперешкодно завдає ударів по підприємствах української оборонної промисловості, транспортних вузлах, енергетичній та водній інфраструктурі.

Війна з Іраном серйозно виснажила запаси ракет-перехоплювачів США та їхніх союзників у Перській затоці. Нещодавні кроки щодо розширення американського виробництва дадуть результат лише через роки. Тому європейські партнери, які мають значні запаси, зокрема Іспанія та Греція, мають передати Україні більше таких ракет.

Financial Times також наголосила на важливості плану щодо ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів Patriot безпосередньо в Україні. Президент США Дональд Трамп нещодавно дав зрозуміти, що вагається щодо відповідної угоди, на яку погодився лише минулого місяця на саміті НАТО, хоча українські посадовці та виробники готуються рухатися вперед.

Україні можуть знадобитися роки, щоб узгодити передачу технологій і створити сертифікований ланцюг постачання, тому виробництво Patriot не стане короткостроковим вирішенням проблеми. Однак сама наявність такої угоди могла б заохотити партнерів передати Україні власні запаси, якщо вони знатимуть, що згодом зможуть їх поповнити.

Україні потрібно не лише перехоплювати, а й знищувати загрозу

Франція та Італія, як зазначає видання, мають прискорити постачання систем SAMP/T NG та додатково розширити лінії складання ракет-перехоплювачів. У довгостроковій перспективі Україні та її партнерам також варто залучати оборонні стартапи до створення дешевших ракет-перехоплювачів, придатних для масового виробництва.

Однак лише нарощування кількості засобів ППО проблему не вирішить. Партнери мають допомогти Україні засобами ураження та розвідувальною інформацією для наведення на цілі, щоб знищувати підприємства з виробництва балістичних ракет і пускові установки на території Росії.

Масштаби російського виробництва ракет і дефіцит перехоплювачів означають, що українським силам потрібно «бити по лучнику, а не лише по стрілі».

Нагадаємо, у Комсомольську-на-Амурі в Хабаровському краї спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, який є найбільшим підприємством регіону та найсхіднішим НПЗ Росії. Жителі повідомили про займання близько 11-ї години ранку за місцевим часом. Аналітики ASTRA вивчили кадри з місця події та підтвердили, що горить ТОВ «РН-Комсомольський НПЗ» – дочірнє підприємство «Роснафти». Причини пожежі наразі не встановлені.