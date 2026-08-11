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Російська нафта розлилася біля Оману: масштаб виявився значним

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російська нафта розлилася біля Оману: масштаб виявився значним
Нафтова пляма охопила сотні кілометрів біля Оману
фото: Reuters

Нафтова пляма наблизилася до природного заповідника, де мешкають рідкісні види морських тварин

Біля узбережжя Оману стався масштабний розлив сирої нафти з танкера Caroline Bezengi, який перебуває під санкціями проти Росії. Площа забруднення сягнула сотень квадратних кілометрів неподалік островів Халланіят. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Управління з охорони навколишнього середовища Оману повідомило, що площа розливу нафти становить близько 390 кв. км. Пляма рухається на північний схід від островів Халланіят і перебуває приблизно за сім кілометрів від узбережжя.

Водночас влада Оману заявила, що наразі немає загрози для розташованих у цьому районі об'єктів. Зокрема, йдеться про опріснювальні установки та туристичну інфраструктуру.

Екологічна організація Greenpeace раніше оцінила масштаби забруднення ще вище. За результатами аналізу супутникових знімків, площа нафтової плями могла становити близько 600 кв. км.

Особливе занепокоєння викликало розташування району витоку. Минулого року султан Оману Хайтам бін Тарік видав указ про створення природного заповідника навколо островів Халланіят. Там мешкають рідкісні види морських тварин, зокрема горбаті кити Аравійського моря та баклани Сокотри.

Професор екологічної мікробіології та біотехнології Единбурзького університету Геріот-Ватт Тоні Гутьєррес зазначив, що масштаб такого розливу потребує комплексної операції з очищення. Для ліквідації наслідків можуть використовувати спеціальні диспергатори, бонові загородження та обладнання для збору нафти.

Найбільша небезпека, за словами фахівця, виникне у разі потрапляння нафти до мілководдя та узбережжя. Тоді забруднення може завдати шкоди коралам, птахам і рибам.

За даними відстеження суден, танкер Caroline Bezengi у квітні завантажив нафту в російському чорноморському порту Новоросійськ, а наприкінці травня пройшов через Суецький канал.

Судно було побудоване у 2001 році та входить до так званого «тіньового флоту» старих нафтових танкерів, які використовуються Росією для транспортування нафти в умовах санкцій.

Такі судна часто не мають західного страхового покриття та можуть використовувати прапори різних держав для приховування фактичного власника.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія скупила вживані газовози та поповнила власний «тіньовий флот» напередодні нового етапу санкцій Європейського Союзу, спрямованих на обмеження експорту російського скрапленого природного газу.

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Теги: нафта флот РФ росія

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