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«Циркони» закінчуються? Росія витратила дві третини річного запасу ракет лише за 19 днів липня

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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«Циркони» закінчуються? Росія витратила дві третини річного запасу ракет лише за 19 днів липня
З початку місяця окупанти використали вже 20 «Цирконів»
фото з відкритих джерел

Річний план випуску «Цирконів» становить лише 30 одиниць

За перші 19 днів липня 2026 року російські війська суттєво інтенсифікували обстріли України, витративши дві третини від запланованого річного виробництва гіперзвукових/квазібалістичних ракет 3М22 «Циркон». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Мілітарний».

Крім того, кількість застосованих балістичних ракет вже перевищила їхній сукупний місячний обсяг виготовлення, свідчить аналіз звітів Повітряних Сил України та регіональних повітряних командувань, проведений «Мілітарним».

Відповідно до наявних даних, з 1 по 19 липня включно росіяни запустили по населеним пунктам України 107 балістичних ракет та 20 ракет 3М22 «Циркон».

У той же час, за оцінками ГУР МО України, у 2026 році Росія щомісяця виготовляє близько 100 балістичних ракет, в тому числі близько 60 одиниць 9М723 для ОТРК «Искандер-М» та близько 40 одиниць РМ-48У для С-400. Річний план випуску ракет 3М22 «Циркон» становить лише 30 одиниць.

Для порівняння, у червні 2026 року було зафіксовано використання 102 балістичних ракет «Искандер-М»/С-400, двох Х-47М2 «Кинджал» та 15 ракет «Циркон».

Наголошується, що інтенсивне залучення накопичених складських резервів свідчить про намагання противника використати обмежені запаси протиракет українських Сил оборони та завдати максимального ураження під час масованих комбінованих ударів.

Водночас такі темпи використання ведуть до швидкого виснаження російських ракетних запасів, які військово-промисловий комплекс РФ не в змозі оперативно відновлювати.

Нагадаємо, на початку липня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати Україні право на виробництво ракет до систем Patriot. За його словами, американська компанія, яка вже будує чотири заводи, здатна організувати виробництво в Україні протягом двох-трьох місяців. Трамп наголосив, що отримання ліцензії дасть змогу Україні самостійно виготовляти ракети та скоротити залежність від тривалих поставок зі Сполучених Штатів.

Минулого тижня США розпочали процедуру передачі Україні ліцензії. Американська компанія Lockheed Martin, яка є власником технології та основним виробником ракет-перехоплювачів Patriot, уже надала згоду на передачу Україні відповідної ліцензії.

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Теги: росія балістичні ракети виготовлення ракетна атака

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