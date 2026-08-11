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Українські дрони навчилися самостійно знаходити цілі: як це працює

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Українські дрони навчилися самостійно знаходити цілі: як це працює
Українські дрони отримали 5 млн кадрів для навчання ШІ
фото: Міноборони України

Штучний інтелект тренували на 5 млн реальних кадрів із поля бою, серед яких – танки, артилерія, системи ППО та Shahed

Міністерство оборони України відкрило українським оборонним компаніям доступ до платформи Avengers Labs, яка дозволяє тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотників на реальних даних із поля бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Платформу Avengers Labs розробив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій – команда, яка раніше створила бойову систему DELTA.

В основі платформи лежить анотований датасет із 5 млн кадрів, зібраних на полі бою. Більшість матеріалів надходить безпосередньо з бойової системи DELTA. База постійно поповнюється новими даними, які мають практичну цінність у бойових умовах.

Кадри охоплюють широкий спектр цілей. Зокрема, на них зображені танки, артилерія, системи протиповітряної оборони, піхота та повітряні об'єкти, серед яких ударні дрони типу Shahed і розвідувальні безпілотники.

У Міноборони зазначили, що доступ до Avengers Labs має прискорити розвиток українських оборонних технологій на базі штучного інтелекту. Самостійно зібрати датасет аналогічного обсягу та якості приватним компаніям фактично неможливо.

На датасеті Avengers Labs уже навчили систему автоматичного виявлення цілей, яка підтвердила свою ефективність у DELTA.

Щомісяця система аналізує понад 100 тис. відеострімів із безпілотників. Під час обробки відео штучний інтелект виявляє 70% усіх ворожих цілей у режимі реального часу. Система допомагає знаходити їх як удень, так і вночі.

Моделі, навчені на датасеті Avengers, створюють основу для кількох сценаріїв роботи безпілотних систем.

Перший передбачає, що оператор фіксує ціль, після чого дрон самостійно коригує траєкторію на фінальному етапі місії. Таким чином, постійне ручне керування безпілотником на завершальній ділянці не потрібне.

Другий сценарій передбачає більший рівень автономності. Безпілотна система отримує завдання вийти у визначений район, після чого самостійно виявляє ціль і діє відповідно до логіки місії.

Такі сценарії поступово зменшують залежність безпілотних систем від постійного ручного керування та розширюють можливості автономних систем у реальних бойових умовах.

Нагадаємо, у Комсомольську-на-Амурі в Хабаровському краї спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, який є найбільшим підприємством регіону та найсхіднішим НПЗ Росії.

Теги: штучний інтелект системи ППО дрон

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