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Співзасновник Fire Point показав ефектні кадри запуску ракети

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Співзасновник Fire Point показав ефектні кадри запуску ракети
Пуск неназваної ракети
фото: скриншот з відео

Допис співзасновника Fire Point з'явився на тлі масованої атаки на Росію

Вранці 20 липня співзасновник Fire Point Денис Штілерман заінтригував загадковим дописом, опублікувавши відео запуску ракети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Краса», – йдеться у підписі до відео.

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Допис співзасновника Fire Point з'явився на тлі масованої атаки на Росію. Однак жодних деталей про ракету він не розкрив.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня Росія заявила про масштабну атаку безпілотників на Москву та Московську область. Російська влада повідомила про роботу протиповітряної оборони, тимчасові обмеження в роботі столичних аеропортів.

Як повідомлялося, у Подольську під Москвою дрони уразили низку об'єктів.

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Теги: ракета

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