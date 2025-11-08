Головна Світ Соціум
Reuters: У Секторі Гази стрімко погіршується гуманітарна ситуація

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Reuters: У Секторі Гази стрімко погіршується гуманітарна ситуація
У тимчасових таборах у Секторі Гази поширюються такі хвороби, як діарея, висип, короста та воші
фото з відкритих джерел

Уся територія Гази вкрита горами відходів, на яких рояться мухи та осідає пил

Після багатьох місяців бойових дій у Секторі Гази гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Намети та руїни на вулицях міст оточені величезними скупченнями сміття. Про це інформує «Главком», посилаючись на Reuters.

Уся територія Гази вкрита горами відходів, на яких рояться мухи та осідає пил. Після початку війни комунальні служби повністю припинили роботу, і навіть часткове відновлення їхньої діяльності не змогло змінити ситуацію. Прибирання вулиць унеможливлене через значні руйнування, спричинені ізраїльською військовою операцією.

«Я не відчуваю свіжого повітря. У моєму наметі стоїть нестерпний сморід, діти вранці кашляють», – розповів мешканець Хан-Юніса Махмуд Абу Рейда, чия сім'я змушена жити поруч із контейнером, переповненим відходами.

Накопичення сміття, що гниє, розливи стічних вод та дим від спалювання пластику створюють небезпечну для здоров'я атмосферу. Керівник відділення ПРООН у Газі Алессандро Мракіч заявив, що проблема набула колосальних масштабів: «Йдеться приблизно про 2 млн тонн неутилізованих відходів». Він додав, що навіть до початку конфлікту звалища були переповнені, а три великі полігони, розташовані біля кордону з Ізраїлем, зараз недоступні для палестинців.

Місцеві лікарі повідомляють про спалахи кишкових та шкірних інфекцій. У тимчасових таборах поширюються такі хвороби, як діарея, висип, короста та воші.

Дерматолог кувейтського польового госпіталю в Хан-Юнісі Самі Абу Таха зазначає: «Шкірні захворювання різко зросли через тісноту та близькість звалищ. Ліків катастрофічно не вистачає». Один із синів Абу Рейди вже кілька разів потрапляв до лікарні з бактеріальною інфекцією, яку медики пов'язують із забрудненням поблизу їхнього намету.

Внаслідок бомбардувань були пошкоджені каналізаційні системи, через що мешканці змушені користуватися відкритими туалетами, які регулярно затоплюються дощами. У деяких районах стічні води розливаються просто між тимчасовими житлами.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) готує план з утилізації відходів. Він передбачає, зокрема, будівництво переробних підприємств, які зможуть виробляти електроенергію зі сміття. «Необхідні термінові дії та доступ до техніки, щоб розпочати відновлювальні роботи на місцях», – наголосив Мракіч.

Як відомо, Сполучені Штати Америки запропонували проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, який передбачає створення міжнародних стабілізаційних сил у Газі з мандатом на два роки. 

Проєкт, який було поширено 4 листопада, ще на стадії обговорень і зміни, передбачає, що стабілізаційні війська допомагатимуть у демілітаризації сектора Газа, забезпечуючи безпеку та виведення зброї з території, контрольованої недержавними збройними групами. Крім того, план включає співпрацю з палестинськими поліцейськими силами та іншими країнами для забезпечення гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Ізраїль завдав ударів по Газі, звинувативши бойовиків ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США. Угода про припинення вогню була укладена за посередництва США 10 жовтня і припинила військові дії, розпочаті смертельними атаками ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року. Однак обидві сторони звинувачують одна одну у порушеннях.

