Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мирна угода з ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю наказала «готуватися до будь-якого сценарію»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Мирна угода з ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю наказала «готуватися до будь-якого сценарію»
Розгортання сил здійснюватиметься відповідно до вказівок влади Ізраїлю
фото: Reuters

Ізраїль і палестинське угрупування погодилися на перший етап американського мирного плану

Армія оборони Ізраїлю привітала підписання угоди про повернення заручників. Водночас Генштаб країни наказав підготувати оборону й готуватися до будь-якого розвитку подій у Газі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.

«Під час оцінки ситуації, проведеної вночі, начальник Генерального штабу доручив усім силам, як на передовій, так і в тилових районах, підготувати потужну оборону і бути готовими до будь-якого сценарію», – йдеться у заяві.

Зазначається, що розгортання сил буде здійснюватися відповідно до вказівок політичного керівництва та етапів угоди, з відповідальністю та акцентом на безпеці солдатів. Начальник Генштабу доручив підготуватися до керівництва операцією з повернення заручників, яка, як очікується, «буде проведена з делікатністю та професіоналізмом».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і палестинський рух ХАМАС погодилися на перший етап американського мирного плану. За його словами, угода передбачає повне звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ до погодженої лінії. Президент назвав це першим кроком до «сильного, міцного та вічного миру».

До слова, Трамп здійснить візит до Ізраїлю у контексті підписання угоди про припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем та ХАМАС. Президент США прибуде до Ізраїлю на початку наступного тижня за запрошенням прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу.

Водночас, як пише CNN, ізраїльська влада вважає, що угруповання ХАМАС може не мати змоги знайти або повернути тіла всіх заручників, які загинули в секторі Гази.

Читайте також:

Теги: Ізраїль сектор Гази ХАМАС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар Ізраїлю по Катару. Що треба знати про Трампа в цій історії
Удар Ізраїлю по Катару. Що треба знати про Трампа в цій історії
10 вересня, 15:06
План Трампа включає 21 пункт
Трамп розробив мирний план для Гази
28 вересня, 23:02
Нетаньягу та Трамп провели спільну пресконференцію
Подробиці мирного плану Трампа щодо Гази: головне за ніч
30 вересня, 05:45
Ворог обстріляв Дніпро, Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей. Головне за 30 вересня
Ворог обстріляв Дніпро, Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей. Головне за 30 вересня
30 вересня, 21:08
Президент Колумбії: «Якщо ця інформація правдива, то Нетаньягу скоїв новий міжнародний злочин»
Перехоплення флотилії з Гретою Тунберг: Колумбія розриває дипломатичні зв'язки з Ізраїлем
2 жовтня, 06:33
Палестинське угруповання висловило готовність повернути всіх ізраїльських заручників
ХАМАС погодився передати зброю під міжнародний нагляд – The Times of Israel
6 жовтня, 06:54
ХАМАС дав позитивну відповідь на пропозицію припинення вогню
ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем
Сьогодні, 03:08
Міністр інформації Ірану Сейєд Ісмаїл Хатіб зробив важливу заяву щодо Ізралю
Іран заявив, що отримав секретні документи щодо ядерної програми Ізраїлю
25 вересня, 11:41
Установка забезпечить потреби лікарні в воді навіть під час відключеннь світла після ворожих обстрілів
Ізраїль передав систему очистки води Київській обласній лікарні
6 жовтня, 13:55

Політика

Німецькі парламентарі відсвяткували у Берліні день народження Путіна
Німецькі парламентарі відсвяткували у Берліні день народження Путіна
Мирна угода з ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю наказала «готуватися до будь-якого сценарію»
Мирна угода з ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю наказала «готуватися до будь-якого сценарію»
Країни Близького Сходу допоможуть відновити Газу – Трамп
Країни Близького Сходу допоможуть відновити Газу – Трамп
Справа про підрив «Північних потоків». Сійярто звинуватив Туска у «захисті терористів»
Справа про підрив «Північних потоків». Сійярто звинуватив Туска у «захисті терористів»
«Тарифи принесли мир у світ». Трамп пояснив, що змушує країни укладати мирні угоди
«Тарифи принесли мир у світ». Трамп пояснив, що змушує країни укладати мирні угоди
Трамп відвідає Ізраїль на фоні підписання угоди з ХАМАС
Трамп відвідає Ізраїль на фоні підписання угоди з ХАМАС

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua