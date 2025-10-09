Мирна угода з ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю наказала «готуватися до будь-якого сценарію»

Ізраїль і палестинське угрупування погодилися на перший етап американського мирного плану

Армія оборони Ізраїлю привітала підписання угоди про повернення заручників. Водночас Генштаб країни наказав підготувати оборону й готуватися до будь-якого розвитку подій у Газі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.

«Під час оцінки ситуації, проведеної вночі, начальник Генерального штабу доручив усім силам, як на передовій, так і в тилових районах, підготувати потужну оборону і бути готовими до будь-якого сценарію», – йдеться у заяві.

Зазначається, що розгортання сил буде здійснюватися відповідно до вказівок політичного керівництва та етапів угоди, з відповідальністю та акцентом на безпеці солдатів. Начальник Генштабу доручив підготуватися до керівництва операцією з повернення заручників, яка, як очікується, «буде проведена з делікатністю та професіоналізмом».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і палестинський рух ХАМАС погодилися на перший етап американського мирного плану. За його словами, угода передбачає повне звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ до погодженої лінії. Президент назвав це першим кроком до «сильного, міцного та вічного миру».

До слова, Трамп здійснить візит до Ізраїлю у контексті підписання угоди про припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем та ХАМАС. Президент США прибуде до Ізраїлю на початку наступного тижня за запрошенням прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу.

Водночас, як пише CNN, ізраїльська влада вважає, що угруповання ХАМАС може не мати змоги знайти або повернути тіла всіх заручників, які загинули в секторі Гази.