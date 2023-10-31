РФ готує судилище над адміністраторами проукраїнських Telegram-каналів у Мелітополі

Адміністратори перебували у полоні ворога два місяці

Російські загарбники у Мелітополі готують адміністраторам проукраїнських Telegram-каналів судилище. Їм інкримінують тероризм. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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Федоров наголосив, що окупанти взялися за адмінів популярних пабліків у Telegram, а саме «РІА Мелітополь» і «Мелітополь – це Україна».

«Їх ув'язнили 20 серпня. Після 20 серпня вони зникли, і нічого не було відомо про їх місцеперебування, про їх стан та про те, що з ними відбувається. Днями ворог виклав відео, які звичайно ж не відповідають дійсності, де люди наговорюють самі на себе, що начебто надавали дані про пересування російської техніки тощо», – розповів він.

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За словами мера, адміністратори перебували у полоні ворога два місяці й, зрозуміло, що у таких умовах змушені на камеру говорити все те, що скаже ворог, щоб зберегти своє життя. Федоров наголосив, що окупанти незаконно інкримінують мешканцям Мелітополя тероризм та хочуть позбавити їх волі у своєму судилищі терміном від 12 до 20 років.

Також глава Мелітополя розповів, що окупанти заарештували дівчину, якій всього 19 років, її теж звинувачують у тероризмі.

Нагадаємо, триває 615-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА.

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Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника.