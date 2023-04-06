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РФ заявила про падіння українського літака під Брянськом: пілота затримано (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ заявила про падіння українського літака під Брянськом: пілота затримано (фото, відео)
Український літак, який нібито впав під Брянськом
фото: Baza

РосЗМІ пишуть, що цей літак уже залітав на Брянщину і нібито намагався скинути бомбу на вежу звʼязку

Російські прикордонники затримали пілота українського легкомоторного літака, який нібито зазнав аварії в Брянській області РФ. Про це заявила Федеральна служба безпеки Росії, пише ТАСС.

ФСБ зазначила, що літак «через невстановлені причини зазнав аварії» в районі населеного пункту Бутовськ Брянської області, а пілота, який нібито є громадянином України і «намагався втекти на українську територію», затримав російський прикордонний наряд.

Спецслужби вказали, що «стосовно іноземця проводиться розгляд», за результатами якого буде ухвалено процесуальне рішення.

Збройні сили України наразі не коментували інцидент.

Російські Telegram-канали опублікували фотографії затриманого чоловіка та пошкодженого літака, а також відео допиту.

РФ заявила про падіння українського літака під Брянськом: пілота затримано (фото, відео) фото 1
фото: Mash

Поблизу літака, який упав, нібито знайдено присипані землею бронежилет та автомат.

РФ заявила про падіння українського літака під Брянськом: пілота затримано (фото, відео) фото 2
фото: Baza
РФ заявила про падіння українського літака під Брянськом: пілота затримано (фото, відео) фото 3
фото: Baza

Як стверджує РФ, пілот летів у бік нафтопроводу «Дружба». Mash пише, що цей же літак уже залітав у Брянську область і нібито намагався скинути бомбу на вежу звʼязку.

На відео чоловік назвався Олександром Морозовим. Він заявив, що приватно працює цивільним пілотом і не літав від початку війни. Документів при ньому не знайшлося.

Йому начебто було запропоновано здійснити політ на висоті 50 метрів зі стартом у Київській області, щоб перевірити роботу української протиповітряної оборони та зробити фотографію у зазначеному місці. За це він нібито мав отримати 50 тис. гривень.

Крім того, він каже, що не знав, що потрапив на території РФ, оскільки його планшет вийшов із ладу. 

Нагадаємо, що влада Брянської області РФ 3 квітня повідомила, ніби український безпілотник атакував місцевий військкомат та будівлю міністерства внутрішніх справ. 

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Теги: літак пілот відео росія

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