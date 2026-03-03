У Середземному морі спалахнув підсанкційний танкер РФ (відео)

Російський підсанкційний танкер Arctic Metagaz палає у Середземному морі між Мальтою та Лівією

Доля екіпажу поки невідома

У Середземному морі сталася пожежа на танкері для перевезення скрапленого природного газу Arctic Metagaz, який ходить під російським прапором і перебуває під санкціями США та Великої Британії. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, останній сигнал про місцезнаходження танкер передав 2 березня поблизу узбережжя Мальти. Після цього на борту спалахнула пожежа. Наразі інформації про стан і місцеперебування екіпажу немає.

Одне з джерел припустило, що причиною інциденту могла стати атака морського безпілотника, однак офіційного підтвердження цієї версії поки що не оприлюднено.

Нагадаємо, біля узбережжя Туреччини танкери Kairos та Virat, які належать до «тіньового флоту» РФ, зазнали пошкоджень.